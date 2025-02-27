Bu kılavuz, Mac için ExpressVPN uygulamasını yüklemeye çalışırken karşılaşılan “Yükleme başarısız oldu” hatasını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.

Bu yükleme hatası, Mac’inizdeki /temp klasör izinlerinin yanlış ayarlanmasından kaynaklanmaktadır.

Ön kontrol

Devam etmeden önce, bu kılavuzda ele alınan aynı yükleme hatasıyla karşılaştığınızdan emin olun. Bunu onaylamak için, yükleme günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajının da göründüğünü kontrol edin:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Hata mesajını bulmak için:

Spotlight‘ı açmak için Komut-Boşluk çubuğu‘na basın. console.app‘i girin. Konsol‘da Günlük Raporları‘na tıklayın. Dosyayı açmak için install.log‘a çift tıklayın. Günlüğünüzde hata mesajını arayın:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Bu mesajı günlüğünüzde görmüyorsanız, karşılaştığınız yükleme hatası bu kılavuzda ele alınan hatadan farklı olabilir. Uygun sorun giderme adımları için, .

Eğer hata mesajını günlüğünüzde görüyorsanız, sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Mac’inizi yeniden başlatın. Zil sesinden sonra Komut-R‘ye basılı tutun. Araçlar > Terminal‘e tıklayın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: /usr/bin/csrutil disable Mac’inizi tekrar başlatın. Terminal‘i açın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: Aşağıdaki komutu çalıştırın: Aşağıdaki komutu çalıştırın: /usr/bin/sudo /usr/bin/chflags -R norestricted /private/tmp/ Mac’inizi yeniden başlatın. Zil sesinden sonra Komut-R‘ye basılı tutun. Araçlar > Terminal‘e tıklayın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: /usr/bin/csrutil enable Mac’inizi yeniden başlatın ve ExpressVPN uygulama yükleyicisini başlatın.

Şimdi ExpressVPN uygulama yükleyicisini normal bir şekilde çalıştırabilmelisiniz. Hâlâ ExpressVPN uygulama yükleyicisini çalıştıramıyorsanız, ExpressVPN uygulamasının temiz bir kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz:

Terminal‘i açın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Kaldırılması istendiğinde, E‘yi girin. Mac’iniz için şifreyi girin. Mac’inizi yeniden başlatın ve ExpressVPN uygulama yükleyicisini tekrar başlatın.

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