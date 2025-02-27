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Вы можете навсегда удалить свою учетную запись ExpressVPN, но если у вас все еще есть активная подписка, сначала отмените её. В противном случае вы будете и дальше получать счета. Обратите внимание, что отмена активной подписки приведет к утрате остатка вашей подписки.

Есть два способа удалить вашу учетную запись ExpressVPN.

Вариант 1: Удаление через приложение ExpressVPN для iOS

Если вы используете ExpressVPN на iOS (iPhone или iPad), вы можете удалить свою учетную запись вручную в приложении:

Если ваша подписка все еще активна:

В приложении ExpressVPN для iOS нажмите Параметры > Учетная запись. Нажмите Удалить учетную запись > Да, удалить мою учетную запись. Нажмите Готово.

Если срок действия вашей подписки истек:

На экране “Срок действия подписки истек” нажмите Удалить учетную запись. Нажмите Да, удалить мою учетную запись > Готово.

Вариант 2: Отправить запрос по электронной почте

Кроме того, вы можете отправить запрос (с использованием адреса электронной почты, связанного с вашей учетной записью ExpressVPN) на dpo@expressvpn.com.

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