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Вы можете навсегда удалить свою учетную запись ExpressVPN, но если у вас все еще есть активная подписка, сначала отмените её. В противном случае вы будете и дальше получать счета. Обратите внимание, что отмена активной подписки приведет к утрате остатка вашей подписки.
Есть два способа удалить вашу учетную запись ExpressVPN.
Вариант 1: Удаление через приложение ExpressVPN для iOS
Если вы используете ExpressVPN на iOS (iPhone или iPad), вы можете удалить свою учетную запись вручную в приложении:
Если ваша подписка все еще активна:
- В приложении ExpressVPN для iOS нажмите Параметры > Учетная запись.
- Нажмите Удалить учетную запись > Да, удалить мою учетную запись.
- Нажмите Готово.
Если срок действия вашей подписки истек:
- На экране “Срок действия подписки истек” нажмите Удалить учетную запись.
- Нажмите Да, удалить мою учетную запись > Готово.
Вариант 2: Отправить запрос по электронной почте
Кроме того, вы можете отправить запрос (с использованием адреса электронной почты, связанного с вашей учетной записью ExpressVPN) на dpo@expressvpn.com.
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