Du kan slette din ExpressVPN-konto permanent, men hvis du stadig har et aktivt abonnement, skal du annullere det først. Alternativt vil du fortsat blive opkrævet. Bemærk venligst, at annullering af et aktivt abonnement vil medføre, at resten af dit abonnement bortfalder.

Der er to måder at slette din ExpressVPN-konto på.

Mulighed 1: Slet via ExpressVPN iOS app

Hvis du bruger ExpressVPN på iOS (iPhone eller iPad), kan du manuelt slette din konto inden for appen:

Hvis dit abonnement stadig er aktivt:

I ExpressVPN iOS appen skal du trykke på Indstillinger > Konto. Tryk på Slet din konto > Ja, slet min konto. Tryk på Færdig.

Hvis dit abonnement er udløbet:

På skærmen “Abonnement Udløbet”, tryk på Slet din konto. Tryk på Ja, slet min konto > Færdig.

Mulighed 2: Send en e-mail anmodning

Alternativt kan du sende en anmodning (ved hjælp af den e-mail adresse, der er knyttet til din ExpressVPN-konto) til dpo@expressvpn.com.

