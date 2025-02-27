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ExpressVPN hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz, ancak hala aktif bir aboneliğiniz varsa, önce iptal etmelisiniz. Aksi takdirde ücretlendirilmeye devam edeceksiniz. Aktif bir aboneliği iptal etmenin, aboneliğinizin geri kalanını kaybedeceğinizi unutmayın.

ExpressVPN hesabınızı silmenin iki yolu vardır.

Seçenek 1: ExpressVPN iOS uygulaması üzerinden silme

iOS’ta ExpressVPN (iPhone veya iPad) kullanıyorsanız, hesabınızı uygulama içinde manuel olarak silebilirsiniz:

Aboneliğiniz hala aktifse:

ExpressVPN iOS uygulamasında, Seçenekler > Hesap bölümüne dokunun. Hesabınızı silin > Evet, Hesabımı Sil seçeneğine dokunun. Tamam‘a dokunun.

Aboneliğiniz sona erdiyse:

“Abonelik Sona Erdi” ekranında, Hesabınızı silin seçeneğine dokunun. Evet, Hesabımı Sil > Tamam seçeneğine dokunun.

Seçenek 2: E-posta yoluyla talep gönderin

Alternatif olarak, (ExpressVPN hesabınızla ilişkili e-posta adresini kullanarak) dpo@expressvpn.com adresine bir talep gönderebilirsiniz.

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