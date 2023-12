Elon Musk lidera o Índice de Desinformação de 2023 com 157.385 engajamentos, mostrando o seu papel proeminente tanto na tecnologia como nos meios de comunicação, o que o torna um alvo frequente de notícias falsas.





Os jogadores de futebol Lionel Messi e Neymar aparecem com destaque na esfera das notícias falsas, com histórias sobre suas transferências, gerando significativa atenção pública e desinformação.





Rihanna e Meghan Markle enfrentaram rumores falsos sobre gravidez, demonstrando como aspectos pessoais da vida das celebridades são frequentemente assuntos de notícias fabricadas.





Tecnologia avançada como IA e deepfakes são cada vez mais usadas para criar e espalhar histórias falsas sobre celebridades, sendo Taylor Swift e BTS os principais exemplos.





Você pode se proteger de notícias falsas avaliando as fontes das notícias, cruzando informações e usando ferramentas como uma VPN para acessar diversas fontes de informação, driblando a censura.

Notícias falsas não poupam os famosos. Este ano, o Índice de Desinformação de 2023 da ExpressVPN revela uma lista surpreendente de celebridades, de BTS e Taylor Swift a Lionel Messi, apanhadas no fogo cruzado das histórias fabricadas. Nossa análise, alimentada pelos insights de mídia social do Buzzsumo, revela como famosos e famosas se tornam rostos involuntários de narrativas falsas.

Através deste relatório, investigamos a mecânica da desinformação, examinando como as celebridades são inadvertidamente associadas a notícias falsas. Desde ilusões geradas pela IA até rumores bizarros sobre suas vidas, lançamos luz sobre a natureza e o impacto dessas falsidades. Junte-se a nós enquanto desvendamos a complexa teia de notícias falsas sobre celebridades em 2023, separando os fatos da ficção no mundo da fama e dos influenciadores.

Todas as notícias falsas são ruins?

Quando ouvimos fake news, logo pensamos em informações erradas com intenções prejudiciais. Mas antes de analisarmos em profundidade o nosso índice, é importante observar que nem todas as notícias falsas são criadas iguais. Para compreender o seu impacto, é essencial compreender primeiro o que realmente são notícias falsas, quando não são necessariamente más e quando se tornam um problema.

O que são notícias falsas?

Basicamente, notícias falsas são informações criadas e apresentadas como notícias legítimas. Elas foram projetadas para parecer uma notícia real, mas os fatos são distorcidos ou completamente inventados. A ascensão das redes sociais impulsionou a disseminação de notícias falsas, tornando-as um desafio significativo na sociedade atual.

Quando notícias falsas não são necessariamente uma coisa ruim

Às vezes, o que é rotulado como notícia falsa não é inerentemente prejudicial. Por exemplo:

Sátira e paródia: Muitos meios de comunicação satíricos, como o The Onion , produzem deliberadamente histórias exageradas ou fictícias para destacar absurdos ou criticar questões sociais. Embora tecnicamente “falsas”, essas histórias têm como objetivo entreter e provocar reflexão, em vez de enganar.

Erros: Jornalistas e meios de comunicação podem cometer erros, mas isso nem sempre significa que há intenção de enganar. Os meios de comunicação social também têm preconceitos, o que não significa necessariamente que algo seja notícia falsa — mas depende do grau em que algo é deturpado.

Quando notícias falsas são problemáticas

As notícias falsas tornam-se um problema sério quando são usadas para desinformar ou manipular. Por exemplo:

Espalham desinformação: Histórias deliberadamente falsas podem enganar as pessoas, especialmente quando confirmam preconceitos ou medos já existentes. Isto pode afetar a opinião pública e até influenciar decisões importantes, como uma votação.

Prejudicam reputações: As notícias falsas podem prejudicar injustamente a reputação de indivíduos ou organizações, levando a consequências no mundo real, como perda de confiança, assédio ou danos financeiros.

O perigo de se envolver com notícias falsas problemáticas

Cada vez que uma notícia falsa potencialmente prejudicial é curtida, compartilhada ou comentada, isso amplia o alcance da história. Isso significa que um público maior fica exposto à desinformação.

Na verdade, para cada participação em uma notícia falsa, estima-se que mais 100 pessoas sejam expostas a essa notícia. Este aumento exponencial na exposição pode rapidamente transformar uma única informação errada numa narrativa aceita por grande parte do público. Isto pode inadvertidamente aprofundar divisões sociais, alimentando conflitos e mal-entendidos nas comunidades.

As 20 principais celebridades associadas a notícias falsas em 2023

A ligação entre fama e notícias falsas é quase inevitável. Pessoas famosas, especialmente celebridades, estão constantemente sob os olhos do público, o que os torna alvos propícios para notícias falsas. Seu amplo alcance e influência significam que qualquer história associada a elas, verdadeira ou falsa, tem potencial para se tornar viral. Esta elevada visibilidade, aliada à curiosidade insaciável do público sobre as suas vidas, cria um terreno fértil para a propagação de desinformação.

Além disso, as celebridades muitas vezes representam ideais, estilos de vida e opiniões que podem ser polarizadores, tornando-as alvos fáceis para histórias falsas que visam confirmar preconceitos ou gerar controvérsia. Em alguns casos, notícias falsas sobre celebridades são usadas para desviar a atenção ou para promover uma determinada agenda, aproveitando a sua fama para ganhar força.

Usando a ferramenta de escuta social do Buzzsumo, identificamos quais celebridades, políticos e outras figuras públicas foram mencionadas com mais frequência junto com o termo fake news no ano passado. Nossa investigação inclui o engajamento com artigos e postagens recebidas, que abrange curtidas, comentários e compartilhamentos.

Aqui estão algumas de nossas principais descobertas:

Musk no centro da tempestade das notícias falsas

Elon Musk, que dominou as manchetes este ano graças à sua plataforma de mídia social X, lidera nosso índice de notícias falsas de 2023, com 157.385 engajamentos. Estas publicações associadas a ele, que atingem potencialmente mais de 15 milhões de pessoas, mostram como o papel público de Musk na tecnologia e nos meios de comunicação social faz dele uma figura de destaque em polêmicas.

A liderança de Musk na X coloca-o no centro da luta contra a desinformação. No entanto, a sua plataforma tem sido criticada por espalhar informações falsas, despertando preocupação de grupos como a União Europeia. O próprio Musk foi envolvido em controvérsias sobre notícias falsas. Por exemplo, ele compartilhou um link de uma fonte questionável, levando a uma disputa com o jornal The New York Times. Quando o Times cobriu o caso, Musk reagiu, ligando o jornal a notícias falsas.

Ironicamente, Musk é frequentemente alvo das próprias notícias falsas que pretende combater. Exemplos notáveis ​​incluem rumores sobre sua morte e um vídeo adulterado alegando que ele introduziu um projeto de IA quântica para erradicar a pobreza. O vídeo, imitando um segmento do antigo programa da Fox News, Tucker Carlson Tonight, mostrou Carlson apresentando Musk e esse suposto projeto. Mas era tudo falso, o áudio não correspondia ao vídeo e a Fox News confirmou que ele foi adulterado.

Estrelas do futebol apanhadas em uma rede de notícias falsas sobre transferências

Os atletas não estão imunes a controvérsias envolvendo notícias falsas, como vimos em histórias recentes sobre Lionel Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Estas histórias, muitas vezes sobre as suas transferências para novas equipes, destacam a questão da desinformação nos meios de comunicação desportivos.

Messi esteve no centro de várias histórias falsas, com mais de 80.270 pessoas envolvidas com menções de notícias falsas ao lado do nome do astro. Enquanto o Paris Saint-Germain (PSG) discutia um novo contrato com ele no início deste ano, surgiram rumores sobre um retorno dramático ao Barcelona. Depois surgiram rumores de um enorme acordo anual de 400 milhões de dólares com o Al-Hilal da Arábia Saudita. Na realidade, Messi transferiu-se ao Inter Miami de David Beckham na Major League Soccer (MLS), ganhando US$ 20,4 milhões, confundindo torcedores e corretores de apostas com a mudança inesperada.

A potencial saída de Neymar do PSG em agosto gerou uma onda de notícias falsas, acrescentando drama à janela de transferências. Quando surgiram rumores sobre sua transferência para o Al-Hilal na Arábia Saudita, semelhante à transferência de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, as especulações correram soltas. Em meio a essas discussões, uma informação falsa se espalhou na mídia brasileira, alegando que Neymar foi dispensado do PSG devido à má forma física. O próprio Neymar se apresentou para negar esses rumores.

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr também teve a sua quota de notícias falsas. Fotos alteradas e relatos falsos inundaram a Internet, incluindo uma que afirmava falsamente que ele se casou com a namorada na Arábia Saudita. Outro boato de janeiro de 2023 sugeria que ele ameaçou deixar a seleção portuguesa após a Copa do Mundo de 2022. Estas alegações foram desmentidas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Notícias falsas sobre bebês explodiram

Rihanna e Meghan Markle se encontraram no centro das notícias falsas sobre bebês este ano, levando-as para os 5º e 6º lugares em nosso índice, respectivamente. Um vídeo deepfake mostrando falsamente Rihanna grávida de seu terceiro filho causou grande rebuliço. Apesar de ter dado à luz ao seu segundo filho com A$AP Rocky em agosto de 2023, um boato sobre ela e uma nova gravidez logo depois se espalhou rapidamente durante o fim de semana do Dia dos Veteranos, mas era completamente falso.

Meghan Markle enfrentou alegações falsas semelhantes em dezembro de 2022. Os teóricos da conspiração afirmaram erroneamente que sua gravidez era falsa e que uma barriga de aluguel dera à luz aos dois filhos dela e do príncipe Harry. Essas teorias foram desmascaradas por diversas fontes de verificação de fatos. Para aumentar a polêmica, no mesmo mês, a irmã de Meghan, Samantha Markle, criticou a atriz de Suits, a nova série documental da Netflix, chamando-a de “máquina de relações públicas de notícias falsas de US$ 100 milhões”.

O príncipe Harry também conhece bem o assunto de notícias falsas. Seu nome gerou 6.048 engajamentos em notícias fabricadas após o lançamento de sua explosiva biografia Spare. Um desses rumores que circulou dizia que o membro da realeza britânica estava pensando em entrar na política americana.

A IA está alimentando notícias falsas

A ascensão da IA, especialmente da tecnologia deepfake, está remodelando o cenário das notícias falsas, especialmente em torno de celebridades como Taylor Swift, Selena Gomez e BTS. Deepfakes são criações sofisticadas de IA que fazem parecer que pessoas reais estão fazendo ou dizendo coisas que nunca fizeram. Esta tecnologia é agora uma ferramenta importante para espalhar histórias falsas sobre pessoas famosas.

Um exemplo chocante foi a história de Saint Von Colucci, um suposto ator e cantor que teria morrido depois de passar por várias cirurgias para se parecer com Jimin do BTS. A mídia em todo o mundo fervilhava com relatos de seu suposto falecimento, suas cirurgias de US$ 200.000 e seu papel em um drama coreano. Mas Von Colucci nunca existiu. As evidências sugerem que ele é uma farsa gerada por IA que conseguiu enganar a mídia global.

Taylor Swift enfrentou um problema semelhante com uma história e imagem falsa com conotações raciais que circularam no Reddit, onde ela toma sorvete na frente de crianças famintas. A imagem foi feita usando IA, e a história foi completamente inventada, incluindo a alegação de que fazia parte de sua turnê Eras, que nunca passou pela África. A fama global de Swift e o interesse do público em sua vida pessoal, como seu novo relacionamento com Travis Kelce, fazem dela um alvo ideal para esse tipo de desinformação.

Selena Gomez foi outra vítima, com uma foto falsa alegando ter sido tirada no Met Gala deste ano. Sua imagem foi sobreposta à da atriz Lily James do ano anterior. Fãs ou brincalhões costumam criar imagens falsas de suas estrelas favoritas por vários motivos, como buscar atenção, gerar cliques ou até mesmo apenas por diversão.

Estes casos mostram como os deepfakes e as manipulações da IA ​​estão sendo usados ​​para enganar e manipular a opinião pública, prejudicando a reputação das celebridades. A facilidade de criação e divulgação destas falsificações, aliada à natureza viral das notícias sobre celebridades, representa um sério desafio. Está cada vez mais difícil distinguir o real do falso, ameaçando a confiança nas informações que vemos online.

Onde os políticos se classificam na arena de notícias falsas

Donald Trump e Joe Biden, figuras-chave nas próximas eleições presidenciais dos EUA em 2024, são frequentemente alvos de notícias falsas. Trump, com 28.386 engajamentos, frequentemente rotula relatórios desfavoráveis ​​como notícias falsas, uma posição amplificada pelas seus problemas recentes com a justiça e atividades eleitorais. Biden, com 10.662 engajamentos, também enfrentou histórias falsas, incluindo alegações de impeachment em junho de 2023. O presidente russo, Vladimir Putin, também é mencionado, sobretudo em relação ao conflito na Ucrânia.

Notícias falsas sobre políticos são frequentemente criadas para influenciar a opinião pública ou para influenciar o discurso político. É uma ferramenta usada para manipular percepções, angariar apoio ou desacreditar oponentes, refletindo o poder da desinformação na formação de cenários políticos. Esta tendência realça a necessidade de um consumo vigilante de informação, especialmente no que diz respeito a figuras e acontecimentos políticos.

Como se proteger de notícias falsas problemáticas

À medida que os deepfakes gerados por IA e outras tecnologias continuam a avançar, é importante abordar cada notícia extrema com cautela. Para evitar ser vítima de notícias falsas e acreditar em desinformação, aqui estão algumas medidas práticas que você pode tomar:

Avalie todas as fontes de notícias: Sempre questione a credibilidade da fonte e as evidências que sustentam a história.

Verifique com outras fontes: Verifique as notícias consultando várias plataformas de mídia confiáveis.

Use sites de verificação de fatos: Esses sites podem ajudar a confirmar a autenticidade das notícias.

Tenha cuidado com manchetes sensacionalistas: Manchetes dramáticas ou inacreditáveis ​​podem não representar o conteúdo com precisão.

Informe-se sobre deepfakes: Conhecer os deepfakes e ficar atento aos seus sinais pode ajudá-lo a avaliar a autenticidade de vídeos e imagens.

Baixe uma VPN para obter informações de origens diversas: Usar uma VPN permite que você acesse uma ampla variedade de fontes de notícias, especialmente em áreas com Internet restrita, ajudando você a driblar a censura para que você possa identificar melhor notícias falsas.

Verifique a data e o contexto das notícias: Confirme se a história é recente e relevante.

Desconfie de notícias nas redes sociais: Sempre compare as notícias em redes sociais com fontes confiáveis.

Seja cauteloso ao compartilhar : Pense duas vezes antes de divulgar informações extremas ou que pareçam sensacionalistas.

Aprenda como identificar os sinais de alerta de que uma notícia é falsa: Reconhecer esses sinais pode ajudá-lo a identificar e evitar informações erradas (mais sobre isso abaixo).

10 sinais de que uma nova história é falsa

Aqui estão alguns indicadores para ajudá-lo a discernir se uma notícia pode não ser genuína:

Fonte não confiável: Se a história vier de um site conhecido pelo sensacionalismo ou que não seja reconhecido pela integridade jornalística, é um sinal de alerta. Por exemplo, um site que publica frequentemente rumores ou teorias da conspiração provavelmente não é uma fonte confiável. Falta de evidências: As notícias genuínas são normalmente apoiadas por fatos ou fontes verificáveis. Se um artigo fizer afirmações ousadas sem apresentar evidências, como declarações oficiais, opiniões de especialistas ou dados confiáveis, ele pode ser falso. Manchetes sensacionalistas: Manchetes que parecem excessivamente dramáticas ou implausíveis podem ser criadas para atrair cliques em vez de relatar fatos. Por exemplo, uma manchete afirmando que uma celebridade fez algo ultrajante sem qualquer fonte confiável é provavelmente sensacionalista. Inconsistências na história: Se a narrativa da história contradiz a si mesma ou a fatos bem estabelecidos, é um sinal de falta de confiabilidade. Um exemplo seria uma história sobre um evento público que difere significativamente dos relatos de vários meios de comunicação respeitáveis. Conteúdo mal escrito: Os artigos de notícias escritos por profissionais geralmente não contêm erros ortográficos e gramaticais significativos. Um artigo mal escrito pode indicar padrões editoriais baixos, frequentemente observados em notícias falsas produzidas às pressas. Imagens ou vídeos alterados: As notícias falsas costumam usar imagens editadas ou vídeos retirados do contexto. Ferramentas, como a pesquisa reversa de imagens, podem ajudar a verificar se a mídia da história foi alterada ou usada de forma enganosa. Sem cobertura por outros meios de comunicação: Se uma história supostamente importante não for coberta por nenhum outro meio de comunicação confiável, provavelmente não é verdade. Notícias reais, especialmente eventos significativos, são geralmente relatadas por múltiplas fontes. Tom tendencioso: Embora algum nível de parcialidade possa estar presente em todas as reportagens, um tom fortemente tendencioso que pareça impulsionar uma agenda em vez de fornecer informações equilibradas pode indicar uma história falsa. Solicitações excessivas de compartilhamentos ou cliques: O conteúdo de notícias autêntico normalmente não solicita insistentemente compartilhamentos ou cliques. Se um artigo se concentra mais nisso do que em fornecer notícias, provavelmente não é legítimo. Conteúdo carregado de emoção: Notícias que visam informar tendem a evitar evocar fortes reações emocionais. Se uma história parece ter sido concebida para deixá-lo com raiva ou com medo, ela pode ser falsa, com a intenção mais de manipular emoções do que de informar.

Metodologia

Para descobrir quais celebridades estão mais associadas a notícias falsas, primeiro determinamos as celebridades mais pesquisadas online. Usando ferramentas de escuta social, contamos com que frequência seus nomes apareciam com o termo fake news nas redes sociais, fóruns e comentários, de novembro de 2022 a novembro de 2023.

Observamos como as pessoas interagiram com essas postagens, por exemplo, curtidas, comentários e compartilhamentos. Isso nos ajudou a ver não apenas quem foi mencionado, mas quanta atenção as postagens receberam. Estimamos que o alcance potencial dessas postagens pode ser até 20 vezes maior que o engajamento real.

Com base nisso, classificamos as celebridades de acordo com o nível de engajamento que as notícias falsas sobre elas receberam. Isso nos diz quem recebeu mais atenção nas notícias falsas.