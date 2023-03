Apesar da aquisição de Elon Musk despertar novo interesse na plataforma, a previsão é de que, até 2024, o Twitter perca 33 milhões de usuários em todo o mundo Mais de 6% dos usuários dos EUA deverão abandonar a plataforma apenas este ano O quadro de funcionários do Twitter está atualmente em 2.300 funcionários — o mesmo número que tinha em 2012 O relançamento do Twitter Blue está recebendo críticas entusiasmadas, apesar da adesão lenta Um post anunciando a morte de Chadwick Boseman pela família do ator continua sendo o tweet mais curtido antes do Dia do Twitter 2023



No último ano, o Twitter passou por um período turbulento. Desde a aquisição da Plataforma por Elon Musk, em outubro de 2022, até a subsequente reorganização da empresa, o Twitterverso tem estado em constante transformação. No entanto, apesar das agitações, a rede social ainda se mantém ativa — atraindo novos usuários e mantendo os antigos engajados. Mas, por quanto tempo?

Para registrar o Dia do Twitter, em 21 de março, e comemorar os 17 anos da rede social, olhamos mais de perto o Twitterverso em números, para ver o quanto a plataforma mudou no ano passado e como se espera que ela evolua. Do crescimento dos usuários e hashtags populares aos bots proibidos e aos polêmicos selos azuis, aqui estão as últimas novidades saindo do QG do Twitter.

A aquisição por Musk traz novo fôlego ao aumento dos usuários (mas a expectativa é que despenque)

O Twitter ainda é popular em 2023? Alerta de spoiler: sim! A plataforma conta, atualmente, com mais de 354 milhões de usuários ativos — 260 milhões que se conectam todos os dias. De acordo com duas empresas de pesquisa independentes, Apptopia e Sensor Tower, a aquisição da empresa por Musk, no valor de 44 bilhões de dólares, despertou novo interesse na gigante das mídias sociais.

Por exemplo, a Apptopia informou que os downloads do Twitter nos Estados Unidos foram, em média, cerca de 125.000 por dia, em 31 dias, quando Musk se tornou CEO — um número que é 42% maior se comparado ao ano anterior.

A pesquisa da Sensor Tower também mostrou um ligeiro aumento na atividade geral. Eles relataram que o número diário de usuários ativos no Twitter, no mundo inteiro, saltou 2% no mês seguinte à compra por Musk, em comparação com o mês anterior. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, apesar de Musk ter, recentemente, se vangloriado de que as inscrições de novos usuários estavam “mais em alta do que nunca” devido a sua influência, os especialistas em mídias sociais preveem que a explosão de interesse no Twitter é momentânea. Além disso, eles especulam que as pessoas se juntaram à plataforma quando Musk assumiu o controle porque estavam curiosas sobre seu futuro e se ela fracassaria sob sua liderança, por isso muitos podem perder o interesse a qualquer momento.

Estes sentimentos são ecoados por descobertas recentes da Insider Intelligence que preveem que o Twitter perderá mais de 32,7 milhões de usuários no mundo inteiro até 2024, por causa de problemas técnicos e controvérsias que atormentam a plataforma.

Espera-se que o Twitter perca mais usuários nos E.U.A. do que em qualquer outro lugar

Os Estados Unidos são, atualmente, o lugar com o maior número de usuários do Twitter, com pelo menos 83 milhões de americanos cadastrados no site da rede social. Contudo, se as projeções acima mencionadas estiverem corretas, o Twitter está no rumo de perder 3,6 milhões de usuários nos Estados Unidos, apenas este ano – uma queda de 6% em comparação com 2022. Também se espera que os usuários mensais dos E.U.A. caiam mais 8% em 2024, para 51 milhões, que é o patamar mais baixo que a plataforma atingiu desde 2014.

No Reino Unido, espera-se que a utilização do Twitter caia drasticamente este ano, em todas as faixas etárias, reduzindo 5% e beirando os 13.4 milhões de usuários. A Insider Intelligence também prevê que os usuários mensais britânicos podem diminuir ainda mais em 2024, para 12.6 milhões ou menos 6.3%.

Outros mercados importantes, nos quais o Twitter poderia aproveitar usuários valiosos, incluem o Japão, que tem cerca de 61 milhões de usuários, Índia, que possui 25 milhões de usuários do Twitter, e a Indonésia, que possui 25 milhões de usuários.

Uma recapitulação dos problemas do Twitter

De acordo com Jasmine Enberg, analista chefe da Insider Intelligence: “Não haverá um evento catastrófico que ponha fim ao Twitter. Em vez disso, os usuários começarão a sair da plataforma [em 2023] à medida em que se frustrarem com questões técnicas e com a proliferação de conteúdos de ódio ou outros assuntos desagradáveis. O pessoal do Twitter, trabalhando o tempo todo, não será capaz de neutralizar os problemas de infraestrutura e de moderação de conteúdo na plataforma”.

A menos que tenha evitado as notícias, você provavelmente sabe que Enberg está se referindo à onda de controvérsias em que o Twitter está envolvido desde que Musk anunciou seus planos de adquirir a plataforma como seu único diretor. Caso você precise de uma recapitulação:

Tirando a gangorra sobre a compra do Twitter — sendo até mesmo levada à justiça quando Musk tentou sair da negociação — um dos maiores problemas que ele enfrenta desde a aquisição da empresa é a sua liderança, após ter demitido metade dos 7.500 funcionários do Twitter.

Equipes inteiras desapareceram depois que Musk as demitiu, apenas um mês após ter assumido o controle da empresa, reduzindo o número de pessoal no Twitter para 1.800 — número inferior à quantidade de pessoas que trabalhavam para o Twitter em 2012.

Além disso, apesar de afirmar que as demissões em massa não afetaram as operações do Twitter, com Musk dizendo em um tweet recente que centenas de funcionários estão trabalhando na segurança e integridade da plataforma, o Twitter tem enfrentado uma série de problemáticas falhas de segurança e técnicas.

Em janeiro deste ano, mais de 200 milhões de endereços de email de usuários do Twitter foram furtados em uma suposta invasão, devido a uma falha de segurança no sistema do Twitter. Na ocasião, os registros apareceram em um fórum de vazamentos para que qualquer pessoa pudesse baixar gratuitamente. Em resposta ao hack, Musk twittou: “Os dados provavelmente são uma coleção já disponível publicamente online através de diferentes fontes”, o que não convenceu muitos dos usuários da plataforma.

Depois, em fevereiro de 2023, usuários do Twitter em todo o mundo relataram que não podiam mais postar mensagens uns aos outros em uma série de falhas, com muitos deles recebendo uma mensagem de erro dizendo que tinham atingido seu limite diário de tweets. Isto veio depois que alguns usuários sofreram indisponibilidades, no final de dezembro de 2022, quando a empresa fechou as operações em um de seus principais centros de dados em Sacramento.

Em janeiro de 2023, usuários na Austrália e Nova Zelândia também relataram quedas no Twitter que duraram mais do que meio dia.

E não esqueçamos a saga de verificação do Twitter…

Caos não verificado: uma linha do tempo do Twitter Blue

Quando Musk foi recém-instalado no comando do Twitter, após concluir sua tumultuada aquisição, ele decidiu desmantelar totalmente o sistema de verificação do Twitter para poder monetizar um novo. Isso levou a muitos atrasos, confusão em massa e decisões sendo revogadas em torno do famoso selo azul de verificação.

Pré-Musk: O selo azul de verificação foi usado para indicar contas ativas, notáveis e autênticas de pessoas ou organizações em ascensão.

1º de novembro de 2022: o Twitter anuncia um novo modelo de verificação paga, por meio do Twitter Blue, que permitiria que qualquer pessoa fosse verificada se pagasse uma taxa mensal de US$ 8.

3 de novembro de 2022: como os anunciantes ameaçaram retirar suas publicidades, Musk disse que planejava permitir que as contas do governo mantivessem seus selos azuis gratuitamente.

5 de novembro de 2022: o Twitter lançou sua nova verificação, Twitter Blue, o que não deu certo, principalmente depois que contas falsas e grupos controversos, como o Talibã, passaram a ser verificados pelo Twitter.

6 de novembro de 2022: menos de um dia após o lançamento formal da verificação paga, o Twitter revogou sua decisão e adiou sua estreia até depois das eleições.

8 de novembro de 2022: o Twitter anunciou que exibiria dois selos de verificação de cores diferentes — um azul e outro cinza — para distinguir os selos pagos do Twitter Blue das contas oficiais verificadas.

9 de novembro de 2022: Musk decide retirar os selos cinzas de verificação, por considerá-los um “pesadelo estético”.

11 de novembro de 2022: em 11 de novembro, o Twitter lançou novamente os selos cinzas de verificação, mesmo após removê-los. Também anunciou que estava interrompendo o Twitter Blue.

13 de dezembro de 2022: os selos de verificação do Twitter agora aparecem em três cores: amarelo para empresas verificadas, cinza para contas governamentais e azul para indivíduos.

18 de janeiro de 2023: o Twitter relança o Twitter Blue, por US$7 ao mês, que vem com uma marca de verificação, respostas de classificação mais alta e uploads de vídeo de 60 minutos.

9 de fevereiro de 2023: o Twitter Blue apresenta tweets de 4.000 caracteres e reduz pela metade os anúncios para assinantes Blue.

13 de fevereiro de 2023: Musk anuncia a remoção dos selos azuis do Twitter de pessoas que não pagaram por eles, incluindo contas herdadas.

Apesar das complicações iniciais com o Twitter Blue, provavelmente devido aos problemas no desenvolvimento e menor força de trabalho, seu lançamento agora está sendo considerado um sucesso por muitas pessoas — ajudando Musk a ganhar confiança entre usuários reais, enquanto filtra influenciadores falsos.

Além disso, enquanto algumas celebridades e principais influenciadores xingaram o Twitter quando Musk anunciou seus planos de retirar os perfis verificados — incluindo Elton John, Meek Mill, Jim Carrey e Whoopi Goldberg — muitos optaram por permanecer na plataforma.

…E continua a twittar

De fato, a ativista climática Greta Thunberg encerrou o ano de 2022 com um dos tweets mais memoráveis, trollando Andrew Tate, ex-kickboxer e misógino profissional, depois que ele se gabou da grande quantidade de emissão de gases poluentes com a sua coleção de carros.

Ela escreveu: “sim, por favor, me esclareça. Envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com.” Sua resposta rapidamente ganhou força para se tornar um dos 10 melhores tweets de todos os tempos, com 1.958 curtidas por hora.

Posteriormente, Tate foi preso pela polícia romena, depois que outro tweet dirigido a Thunberg ajudou as autoridades a determinar que ele estava no país. No tweet, Tate responde a Thunberg reafirmando sua masculinidade e seu status, usando um charuto e uma caixa de pizza. A caixa de pizza deu às autoridades uma indicação de sua localização. Pouco tempo depois, Tate e seu irmão foram presos por suposto tráfico sexual e estupro.

Sobre a notícia, Thunberg twittou: “isso é o que acontece quando você não recicla suas caixas de pizza” – tornando-se o segundo tweet com mais curtidas de todos os tempos. A postagem obteve uma média de 1.800 curtidas por hora, entre o Twitter Day 2022 e o Twitter Day 2023.

Thunberg não é a única que chegou aos principais tweets da lista, com suas respostas espirituosas a Andrew Tate. Parabenizando os astronautas, que escaparam do planeta em meio aos protestos por George Floyd e a pandemia de COVID-19, o comediante e personalidade da Internet, Andy Milonakis, ficou em 8º lugar. Tweets relacionados à própria plataforma também parecem funcionar, com Musk sugerindo um retorno à receita original da Coca-Cola com cocaína, depois de comprar a rede social e convidando os haters a ficar por perto. O que eles provavelmente fariam se a Meta caísse novamente: o orgulhoso “olá para literalmente todos” do Twitter sendo endossado por … literalmente todos. Uma mensagem de esperança sobre sua posse garantiu ao atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o 5º lugar.

O top 10 é concluído com uma nota mais branda, com o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, lembrando a lenda do basquete do LA Lakers, Kobe Bryant, e de sua filha Gianna, que morreram em um acidente de helicóptero, e citando Nelson Mandela após a violência em Charlottesville, dizendo “Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, de sua origem ou de sua religião…” – Por fim, é o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, no ano de 2020, em um deslizamento de terra, que ocupa o primeiro lugar.

O futuro do Twitter

Embora ainda existam várias dúvidas sobre o futuro do Twitter sob a liderança de Musk, o Twitter Day 2023 nos mostra que a plataforma continua sendo uma mídia relevante e importante no mundo digital.

Depois de perder metade dos principais anunciantes do Twitter (incluindo Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford e General Mills) um mês após sua aquisição, Musk sugeriu uma nova abordagem em relação à publicidade. O bilionário propôs, recentemente, a criação de um super aplicativo chamado X — uma plataforma que oferecerá vários serviços, como compras, pedidos de comida e carona.

“O potencial a longo prazo para o Twitter, na minha opinião, é uma ordem de grandeza maior do que seu valor atual”, disse Musk sobre o projeto. “Comprar o Twitter é um acelerador para a criação do X, o aplicativo para tudo.”

Embora permaneçam dúvidas sobre a viabilidade e conveniência de um projeto tão ambicioso, se Musk conseguir realizar o X, isso pode ser um fator-chave para moldar o sucesso futuro do Twitter.