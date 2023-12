Como seu carro inteligente rastreia você (e o que você pode fazer a respeito)

Carros inteligentes apresentam preocupações significativas com a privacidade devido às suas práticas extensivas de coleta de dados.

Um estudo recente indica que quase todos os fabricantes de automóveis coletam informações sobre seus motoristas, com impressionantes 84% deles prosseguindo para compartilhar ou vender esses dados.

Essas informações incluem categorias sensíveis, incluindo dados biométricos, dados de localização, detalhes pessoais e até orientação sexual.

A Privacy4Cars, uma empresa automotiva com sede nos EUA, introduziu a ferramenta Relatório de Privacidade Veicular no início deste ano para informar os motoristas sobre o alcance da coleta de dados pelos veículos.

A ExpressVPN usou essa ferramenta para analisar os carros mais populares nos EUA, revelando a quantidade de informações que eles coletam.

Até que haja regulamentações mais claras sobre a privacidade de dados de carros, há medidas que você pode tomar para proteger suas informações pessoais de serem coletadas e compartilhadas pelo seu carro inteligente.

Por exemplo, optar por não participar da venda de dados e da publicidade comportamental e usar uma VPN focada na privacidade ao se conectar ao ponto de acesso Wi-Fi do seu carro.

Os carros modernos tornaram-se mais do que apenas veículos; eles são centros de dados ambulantes, semelhantes a smartphones sobre rodas, coletando silenciosamente uma riqueza de informações sobre nós enquanto dirigimos. Desde rastrear nossas rotas até monitorar hábitos de direção e até mesmo explorar detalhes biométricos, nossos veículos estão acumulando silenciosamente um tesouro de dados, muitas vezes sem nem mesmo percebermos.

À medida que os carros se tornam mais automatizados e conectados, as empresas por trás deles estão ganhando mais controle sobre sua funcionalidade e coleta de dados. Esta transição levanta uma preocupação urgente com a privacidade, pois nossas localizações e informações pessoais são canalizadas de volta para os fabricantes e, em alguns casos, negociadas por terceiros questionáveis.

De fato, um estudo recente da Fundação Mozilla rotulou os carros como a pior categoria de produto que já avaliaram em termos de privacidade. Descobertas alarmantes incluem a coleta excessiva de dados pessoais, o compartilhamento de dados generalizado e uma notável falta de controle do usuário sobre suas informações. Esta situação destaca a necessidade urgente de regulamentações mais claras sobre a privacidade de dados de carros.

No entanto, até que essas medidas estejam em vigor, os motoristas podem dar um passo proativo mantendo-se informados. Junte-se a nós enquanto o guiamos sobre o que você precisa saber sobre como o seu carro inteligente rastreia você, os dados que ele compartilha e o que você pode fazer a respeito.

O que seu carro sabe

Toda vez que você usa o sinal de seta, não está apenas ativando uma luz; você está enviando uma mensagem digital através da intrincada rede interna do seu carro. Esta ação aparentemente pequena fala muito sobre o incrível avanço dos automóveis.

Desde a década de 1970, carros contêm computadores, mas os carros inteligentes de hoje estão em uma liga própria. A McKinsey prevê que até 2030, até 95% dos novos veículos vendidos em todo o mundo serão conectados.

Estes veículos modernos apresentam uma gama de recursos avançados, contando com painéis e telas sensíveis ao toque que respondem ao menor toque, a um aceno ou mesmo a um comando de voz. No entanto, esse progresso vem com uma consequência notável: cada interação com seu carro gera um registro, desde girar o volante até destravar as portas. Essas informações são geralmente coletadas e armazenadas pela empresa do carro.

Como o seu carro coleta seus dados

Telemática

A intensidade da frenagem, aceleração, uso dos faróis, ativação do limpador de para-brisa e até a abertura da porta do motorista contribuem para um perfil detalhado de você como motorista. Essa riqueza de dados deu origem a uma indústria inteira centrada na telemática, a arte e ciência de monitorar, registrar e analisar o comportamento de condução. Ela é a base para incentivos como descontos para bons motoristas oferecidos por companhias de seguros e inaugura era de experiências de condução personalizadas.

Serviços e dispositivos conectados

Mas as capacidades do seu carro se estendem além das ações físicas que você realiza ao dirigir. Serviços acessíveis pelo painel do seu carro, como estações de rádio, os canais que você assiste no sistema de entretenimento do seu carro ou um planejador de rotas GPS também contribuem para os dados que ele coleta. As empresas de automóveis também podem acessar dados do seu telefone quando você baixa o aplicativo do seu carro

Fontes de dados externas

As empresas de automóveis também podem coletar informações adicionais sobre você a partir de corretores de dados, concessionárias (com informações de test drives), seus perfis de mídias sociais e fontes governamentais

20 maneiras como o seu carro inteligente rastreia você

Vamos nos aprofundar nos detalhes. Aqui está como um carro inteligente pode rastrear seu motorista:

1. Rastreamento de localização

A tecnologia GPS permite que os carros inteligentes determinem sua localização exata, habilitando recursos como navegação e fornecendo dados sobre padrões de viagem.

2. Padrões de tráfego e congestionamento

Carros inteligentes podem coletar dados sobre padrões de tráfego e congestionamento, que podem ser usados para aprimorar algoritmos de navegação e roteamento. No entanto, esses dados também podem ser usados para rastrear veículos individuais e seus movimentos.

3. Comportamento de condução

Carros inteligentes monitoram fatores como aceleração, frenagem, velocidade e padrões de direção para analisar como um motorista opera o veículo.

4. Preferências no veículo

Estes incluem configurações como posição do assento, controle de clima e escolhas de entretenimento, registradas para fornecer uma experiência de condução personalizada.

5. Dados biométricos

Alguns carros inteligentes podem coletar dados biométricos, como impressões digitais e varreduras faciais. Esses dados podem ser usados para fins de segurança, como desbloquear o carro ou iniciar o moto

6. Dados de dispositivos sincronizados

Dependendo do fabricante, seu carro inteligente pode ter a capacidade de acessar e coletar dados de seus dispositivos móveis sincronizados. Isso inclui registros de chamadas, mensagens e uso de aplicativos.

7. Câmeras e sensores externos

Carros inteligentes usam uma variedade de sensores e câmeras para monitorar o ambiente ao seu redor, habilitando recursos como assistência de estacionamento, manutenção de faixa e prevenção de colisões.

8. Dados ambientais

Carros inteligentes também podem coletar dados sobre o ambiente ao seu redor, como qualidade do ar, temperatura e condições da estrada. Esses dados podem ser usados para melhorar a navegação, os sistemas de segurança e o monitoramento ambiental

9. Reconhecimento de voz

Carros inteligentes com sistemas de reconhecimento de voz podem rastrear o que o motorista e os passageiros dizem. Esses dados podem ser usados para controlar os recursos do carro, como o controle do clima, sistema de navegação e sistema de entretenimento.

10. Informações do registro de viagem

Isso inclui informações sobre quando você inicia e termina uma viagem, bem como detalhes da viagem (por exemplo, rota utilizada).

11. Dados do sistema de airbag

Alguns carros coletam dados relacionados ao sistema de airbag, incluindo informações sobre peso e posição do corpo, que são armazenadas a bordo. Esses dados podem ser usados para diagnosticar problemas no veículo e investigar acidentes.

12. Dados de bordo

Refere-se a dados gerados pelo carro, mas não necessariamente enviados ao fabricante, a menos que sejam acessados ​​usando ferramentas externas de extração de dados. Abrange uma ampla gama de informações, incluindo desempenho do motor, pressão dos pneus e níveis de fluido, auxiliando na manutenção e diagnóstico.

13. Análise de mídia

Informações sobre o que você ouve no seu carro, como estações de rádio e fontes de mídia, podem ser rastreadas. Isso inclui quais programas e canais são assistidos no sistema de entretenimento do banco traseiro, logins em vários sites de streaming e dados sobre quais recursos do sistema de entretenimento são usados, como navegação, música e ajustes de configurações.

14. Dados de bateria, ignição e janelas

Informações sobre o estado do veículo, incluindo condição da bateria, estado da ignição e posições das janelas, podem ser coletadas.

15. Informações de diagnóstico

Carros inteligentes podem rastrear uma variedade de informações de diagnóstico, como códigos de falha e dados de desempenho do sistema. Esses dados podem ser usados para diagnosticar problemas do veículo e melhorar a confiabilidade do mesmo

16. Controle de estabilidade e eventos de sistema antibloqueio (ABS)

Registrar instâncias onde esses recursos de segurança são ativados fornece informações sobre as condições de condução e potenciais perigos.

17. Alertas de segurança/roubo

Carros inteligentes podem gerar alertas de segurança e roubo. Esses alertas podem ser enviados para o smartphone do proprietário do veículo ou para um serviço de monitoramento.

18. Uso de dados Wi-Fi

Carros inteligentes podem rastrear o uso de dados Wi-Fi, como quais sites o motorista e passageiros visitam. Esses dados podem ser usados para personalizar a experiência de condução e direcionar publicidade.

19. Uso de energia doméstica

Veículos elétricos podem rastrear o uso de energia doméstica. Isso inclui dados sobre hábitos de carregamento e padrões de consumo de energia.

20. Manutenção do veículo

Carros inteligentes podem coletar dados sobre seu próprio desempenho e necessidades de manutenção. Esses dados podem ser usados para melhorar a confiabilidade e segurança do veículo, mas também podem ser usados para rastrear o uso individual.

Este tweet simples tem muita complexidade. Como resposta a um anúncio da Tesla de que seus carros poderiam pré-encomendar suas próprias peças de reposição, um usuário diz: ‘Imagine verificar sua conta e descobrir que seu carro encomendou novos pneus por conta própria, eu ficaria nervoso’.

Por que o rastreamento de carros inteligentes é um pesadelo para a privacidade

Os carros inteligentes revolucionaram nossa experiência ao dirigir, oferecendo conectividade e conveniência sem precedentes. No entanto, eles vêm com uma desvantagem significativa — uma séria invasão de privacidade e segurança. De fato, poucos produtos coletam tanta informação sobre as ações, localizações e conversas de um indivíduo quanto um carro inteligente.

A amplitude da coleta de dados

Veículos inteligentes estão continuamente coletando dados, transmitindo-os sem fio para os fabricantes e frequentemente compartilhando-os com provedores de serviços terceirizados. A gama de informações coletadas é surpreendente:

Detalhes pessoais: Nome, idade, endereço, número do RG, número da carteira de motorista.

Especificidades de localização: Dados precisos de GPS, histórico de rotas e agenda de condução.

Pegada digital: Endereço IP, localização do dispositivo móvel, conteúdo de pesquisa.

Dados demográficos: Gênero, etnia e outros detalhes pessoais.

Informações financeiras: Detalhes de pagamento, aquisição e financiamento do veículo.

Dados biométricos: Reconhecimento facial, de voz e de impressão digital.

Padrões comportamentais: Hábitos de direção, estilo e até imagens 3D ao redor do seu veículo.

E os fabricantes de carros inteligentes não param por aí. Por meio de fontes de dados externas, eles vão além, adentrando em aspectos como renda, situação de imigração, raça e até detalhes íntimos como atividade sexual (não estamos brincando) e informações genéticas. Eles podem até acessar suas fotos, calendários e listas de tarefas se as configurações de privacidade permitirem.

Em sua política de privacidade (disponível aqui em inglês), a Nissan U.S. declara explicitamente que coleta e compartilha dados sensíveis como atividade sexual, diagnósticos de saúde e informações genéticas para fins de marketing direcionado. No entanto, a política não esclarece como essas informações são obtidas em primeiro lugar.

Para onde vão seus dados pessoais?

Os fabricantes são legalmente obrigados a delinear essas práticas em suas políticas de privacidade, contudo, a complexidade desses documentos muitas vezes confunde os consumidores. E, embora essas políticas variem conforme o fabricante, os principais destinatários desses dados incluem:

Provedores de serviços (embora não especificado quais)

Agências governamentais

Autoridades policiais

Empresas de publicidade e pesquisa

Outros motoristas (geralmente para melhorar o fluxo de tráfego ou relatar acidentes)

Concessionárias

Plataformas de mídia social

Corretores de dados

Gigantes tecnológicos como Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa

Afiliados

SiriusXM, OnStar e outros serviços conectados

O mundo obscuro dos corretores de dados

Um dos aspectos mais preocupantes do rastreamento de carros inteligentes é o envolvimento dos corretores de dados. Essas entidades operam em um domínio sombrio, comercializando dados gerados por carros sem obter o consentimento explícito dos proprietários dos veículos. Essa prática levanta preocupações significativas, incluindo:

Mau uso de dados pessoais: Quando as empresas falham em ser transparentes sobre como manuseiam dados pessoais, isso corrói o princípio do consentimento informado, colocando indivíduos em risco de terem suas informações pessoais exploradas. Publicidade direcionada: Corretores de dados podem usar informações do motorista para bombardear indivíduos com publicidade personalizada, muitas vezes sem que as pessoas saibam como seus dados foram obtidos inicialmente. Vigilância invasiva: Esses dados podem ser abusados ​​para fins mais sinistros, permitindo uma vigilância indesejada que invade a privacidade pessoal. Discriminação e perfilamento: Corretores de dados podem compilar conjuntos detalhados de informações para criar perfis altamente específicos de indivíduos, o que pode levar à discriminação potencial baseada em fatores como raça, renda ou estilo de vida. Isso também pode resultar em perfis que não refletem com precisão as verdadeiras características de um indivíduo

A natureza não regulamentada da corretagem de dados levanta questões sobre responsabilidade. Sem uma supervisão clara ou práticas industriais padronizadas, é desafiador responsabilizar essas entidades por qualquer uso indevido ou má administração dos dados que adquirem.

Hackers podem acessar seus dados

A comercialização de informações sensíveis por corretores de dados também introduz potenciais vulnerabilidades de segurança. Em caso de violação de dados ou ciberataque, essas valiosas informações podem cair em mãos erradas, expondo indivíduos a uma gama de riscos, desde roubo de identidade até perseguição.

Sessenta e oito por cento das marcas de carros têm um histórico ruim, indicando falhas recentes na proteção da privacidade de seus usuários por meio de vazamentos, violações ou hacks. Alguns dos incidentes mais notáveis incluem:

Volkswagen e Audi: Em 2021, um vazamento de dados entre as empresas irmãs afetou 3,3 milhões de usuários.

Toyota: Ao longo de dez anos, de 2013 a 2023, a Toyota expôs dados de 2,15 milhões de usuários, destacando uma falha prolongada na segurança de dados.

Mercedes-Benz: Em junho de 2022, a Mercedes-Benz divulgou um vazamento de dados proveniente de um fornecedor terceirizado, comprometendo informações pessoais de potencialmente 1,6 milhão de clientes atuais e prospectivos. Isso incluiu detalhes sensíveis como nomes, endereços, e-mails e números de telefone.

Essas violações podem ter consequências de longo alcance para os indivíduos, desde o roubo de identidade até ataques cibernéticos direcionados.

Os dados do seu carro inteligente podem ser usados contra você

Outro aspecto preocupante da coleta de dados de carros inteligentes é que ela pode ser usada contra você em um caso judicial. Agências de aplicação da lei em todo o mundo, estão acessando cada vez mais dados pessoais de veículos para fins investigativos. Isso inclui não apenas o histórico de localização, mas também comunicações pessoais.

Fabricantes de veículos são conhecidos por compartilhar gravações de voz e históricos de localização, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento dos ocupantes. Em alguns casos, indivíduos nem sequer se inscreveram para o serviço, mas seus movimentos estão sendo registrados.

Segundo a Fundação Mozilla, 56% dos fabricantes de automóveis disseram que compartilham informações de seus motoristas com o governo ou órgãos de fiscalização em resposta a um “pedido”, seja formal ou informal.

Analisando os principais modelos de carros nos EUA

Para criar mais consciência sobre as práticas de coleta de dados, a Privacy4Cars, uma empresa automotiva dos EUA, revelou seu Relatório de Privacidade Veicular no início deste ano.

A ferramenta online funciona utilizando o Número de Identificação do Veículo (VIN), um identificador único como uma impressão digital para veículos. Em seguida, cruza essas informações com os documentos de política pública de cada fabricante, oferecendo uma visão abrangente da paisagem de dados. Por meio disso, o relatório revela a enorme quantidade de informações que nossos carros inteligentes são capazes de coletar e transmitir aos fabricantes.

A ferramenta classifica os veículos como um “smartphone sobre rodas” ou um “disco rígido sobre rodas”. Esta última designação é usada para veículos que possuem telemática, mas a conexão celular não é mais funcional (por ser tecnologia 3G ou mais antiga).

Para obter mais informações, usando números VIN disponíveis publicamente, analisamos os cinco carros mais populares nos EUA (conforme a pesquisa pela plataforma automotiva Edmunds Inc.) através da ferramenta Privacy4Cars. Aqui está o que encontramos:

Chevrolet Silverado 2023

O Chevy Silverado mantém sua posição como o veículo mais vendido nos EUA em 2023. No entanto, devido às suas avançadas capacidades de telemática, coleta ativamente uma riqueza de dados sobre o motorista e as operações do veículo.

Esta coleta de dados abrange detalhes pessoais como nomes, endereços e endereços de e-mail. Também inclui marcadores biométricos, como impressões digitais ou características faciais, enquanto monitora o paradeiro do motorista. Embora a redação da política em relação aos dados do telefone sincronizado possa ser complicada, o veículo cria perfis de usuário baseados nos hábitos e preferências individuais do motorista.

O escopo da coleta de dados é amplo, incluindo imagens de câmera e métricas de sensores a comandos de voz, controle de estabilidade e eventos de travamento do ABS. Não deixa pedra sobre pedra, registrando até o uso do sistema de entretenimento, do rádio ao entretenimento dos assentos traseiros.

Além desses detalhes, o Silverado registra informações específicas como condição da bateria, detalhes da ignição, operação das janelas, condição da marcha e informações de diagnóstico. Ele acompanha a jornada do motorista, registrando localização, histórico de rotas, velocidade e eventos de direção notáveis, como frenagem, desvio e curvas.

Em relação ao compartilhamento de dados, o Silverado divulga informações para afiliadas dentro da rede General Motors, prestadores de serviços terceirizados, seguradoras e agências governamentais. No entanto, a política deixa uma interrogação sobre se os dados são compartilhados com corretores de dados, pois o fabricante nem afirma, nem nega explicitamente isso em sua política.

Ford F-150 2023

Como seus contemporâneos, a picape de serviço leve não possui informações sobre a exclusão de dados, apesar de coletar uma riqueza de informações sobre seus proprietários. Isso inclui nomes, locais e detalhes da carteira de motorista. O fabricante também se concentra em identificadores e perfis de usuário e mantém o rastreamento de detalhes de localização. No entanto, a posição do carro sobre telefones sincronizados e dados biométricos é um pouco nebulosa.

Os hábitos do motorista também não estão fora do radar. A Ford monitora a velocidade, o uso do pedal e até o engajamento do cinto de segurança. O veículo atua como um gravador silencioso, documentando rotas, velocidade e até condições meteorológicas locais.

Quando se trata de compartilhamento, a Ford não é tímida. Eles disseminam dados para afiliadas, prestadores de serviços, seguradoras e órgãos governamentais. A postura em relação a corretores de dados, no entanto, permanece incerta.

RAM 1500 2023

A RAM é propriedade da Stellantis, uma empresa criada quando a Fiat Chrysler Automobiles e o grupo Peugeot se fundiram em 2021. Como resultado, a RAM utiliza a mesma política de privacidade e termos de serviço de serviços conectados que a Chrysler, Dodge e Fiat.

Quando se trata de dados pessoais, a RAM adota uma política de “não exclusão”, incluindo identificadores pessoais, desde nomes e endereços até números de Segurança Social e detalhes da carteira de motorista, bem como biometria. A RAM também monitora hábitos de direção, registrando horários, velocidade, aceleração e frenagem. O veículo rastreia detalhes da jornada como localização, clima e rotas tomadas. Ele até mantém um olho em seu próprio estado, monitorando reabastecimento, níveis de bateria e imagens de câmera.

Em termos de telefones sincronizados, a política da RAM é matizada. Embora os dados não sejam diretamente retirados de telefones sincronizados nos veículos, existe uma exceção para os próprios aplicativos móveis remotos de marca da RAM.

Por outro lado, a RAM oferece três vias para os indivíduos gerirem seus dados pessoais na maioria dos seus novos veículos. Isso inclui alternar a coleta de dados de geolocalização, optar ou não por usos específicos de dados por meio de canais digitais e solicitar o “direito de ser esquecido”.

Honda CR-V 2023

As práticas de coleta de dados da Honda envolvem a obtenção de uma ampla gama de informações, que a empresa categoriza como “informações abrangidas”. Isso inclui detalhes de identificação pessoal, como informações de contato, números de Segurança Social e informações de carteira de motorista.

Ao contrário de alguns outros modelos da Honda, o CR-V coleta especificamente informações sobre a condição do veículo, incluindo níveis de combustível, pressão dos pneus e carga da bateria. O carro também registra dados de log de viagem, como horários de início e término das jornadas, e monitora a situação do sistema de airbag.

Além disso, o CR-V coleta informações sobre como os recursos conectados do veículo são usados, o que pode incluir histórico de pesquisa, registros de chamadas e comandos de voz (que potencialmente incluem gravações de áudio). Informações sobre o comportamento do motorista também são rastreadas, incluindo detalhes como posição do pedal, velocidade do motor e ângulo da direção.

No que diz respeito a dados biométricos, não está claro como a Honda utiliza esse tipo de informação, pois não é explicitamente declarado na política de privacidade do carro. No entanto, um porta-voz disse que os carros da empresa nos EUA têm sistemas que transferem biometria para a empresa.

Além disso, o sistema de airbag pode coletar informações sobre peso e posição do corpo, mas esses dados são armazenados localmente no computador de bordo e só podem ser acessados por meio de uma conexão física, com as leis estaduais e federais regulando quem pode acessá-las.

Tesla Model Y 2023

A Tesla não tem uma política direta para a exclusão de dados do usuário, o que sugere que as informações podem ser mantidas indefinidamente. Isso levanta preocupações sobre quanto controle os usuários realmente têm sobre suas informações pessoais.

Além disso, a política de privacidade da Tesla dá à empresa uma ampla margem em termos de uso e compartilhamento de dados do usuário para o que a empresa considera propósitos “necessários ou apropriados”. Embora isso forneça flexibilidade à Tesla, também significa que os usuários têm influência limitada sobre como suas informações são utilizadas.

A Tesla é aberta sobre a coleta de dados sobre seus motoristas na forma de identificadores pessoais, também rastreia dados de localização. No entanto, as políticas da empresa em torno de informações de telefone sincronizadas, perfis de usuário e biometria são um pouco misteriosas, deixando os usuários incertos sobre como essa categoria particular é gerenciada.

Quanto ao compartilhamento de dados, a Tesla colabora extensivamente com afiliadas, prestadores de serviços, companhias de seguros e órgãos governamentais. No entanto, não está totalmente claro até que ponto os dados são compartilhados com corretores de dados. Essa omissão na política de privacidade da Tesla, como as mencionadas acima, deve ser uma preocupação significativa para os motoristas.

A estrada à frente: apelos por regulamentações mais fortes sobre dados de carros inteligentes

A maioria das marcas de carros inteligentes não atende às necessidades de uso e segurança de dados, demonstrando um controle de dados deficiente. Nenhuma das políticas delineadas pela maioria dos fabricantes de carros inteligentes oferece uma visão abrangente de como os dados dos motoristas são utilizados e compartilhados.

A noção de “consentimento” no mundo dos carros inteligentes é frequentemente ilusória. Diferentemente dos dispositivos inteligentes opcionais para casas, dirigir é uma necessidade para muitos. As empresas frequentemente contornam ou presumem consentimento, assumindo que você leu e concordou com suas políticas antes mesmo de entrar em seus veículos. A Subaru, por exemplo, afirma que os passageiros implicitamente “consentem” ao uso e, potencialmente, à venda de suas informações pessoais simplesmente por estarem dentro.

A Tesla permite que você opte por não participar da coleta de dados, mas com um aviso velado de que isso pode prejudicar a funcionalidade do seu carro. A Nissan vai além, sobrecarregando você com a responsabilidade de informar outras pessoas sobre as políticas de privacidade do seu carro.

Essa clara desvantagem enfrentada pelos consumidores no que diz respeito aos carros inteligentes levou a senadora Elizabeth Warren a se envolver. Em novembro de 2022, ela abordou essa preocupação crescente, destacando a necessidade urgente de ação.

O Surveillance Technology Oversight Project (STOP) levou isso um passo adiante com seu relatório intitulado “Wiretap on Wheels”, onde enfatizaram:

“Os carros modernos coletam abundantemente de dados, armazenados indefinidamente a bordo e na nuvem. Os dados não rastreiam apenas o carro, mas seus ocupantes: registra nosso histórico de localização, conteúdo do telefone (contatos, e-mails, textos, tweets, feeds de mídia social), gravações de voz, peso e outros dados biométricos. Se isso parece expansivamente assustador, é porque realmente é. Os dados dos carros muitas vezes são coletados para o benefício dos fabricantes, não dos motoristas.

Nossas informações alimentam uma indústria bilionária centrada em serviços de assinatura e na venda de dados dos motoristas para terceiros, incluindo a aplicação da lei. Muitos carros na estrada alimentam essa indústria: 84 milhões de carros conectados transmitiam dados para fabricantes e outras empresas nos EUA em 2021. Os motoristas podem recusar parte da coleta de dados, mas dizer “não” muitas vezes vem ao custo da segurança dos passageiros: sem dados, sem serviço de assistência na estrada ou ferramentas de navegação embutidas.”

A urgência de ação é clara. Há uma necessidade crítica por regulamentação e supervisão mais robustas na indústria de carros inteligentes. Diretrizes mais claras e rigorosas que regem a coleta, compartilhamento e revenda de dados são vitais para proteger a privacidade e a segurança dos proprietários de veículos. No entanto, até que essas medidas regulatórias estejam firmemente estabelecidas, é importante que os consumidores tomem medidas proativas para proteger seus dados.

12 maneiras de se proteger do seu carro espionando você

Uma vigilância consciente das políticas de privacidade e o uso de ferramentas como Privacy4Cars são passos importantes no esforço de adicionar uma camada extra de defesa contra a coleta de dados indevida. Aqui estão algumas dicas para se proteger contra a coleta implacável de dados e a possível venda de suas informações pessoais por carros inteligentes:

1. Considere modelos mais antigos e não conectados

Optar por um carro usado mais antigo que não tenha conectividade com a Internet e câmeras é uma abordagem eficaz para proteger sua privacidade, reduzindo significativamente os pontos de coleta de dados e o risco de vigilância indesejada

2. Tenha cautela com as informações que compartilha nas redes sociais

É importante ter cuidado com as informações que você compartilha, especialmente em plataformas de mídia social ou ao se comunicar com amigos e familiares. Evite divulgar detalhes sensíveis sobre o seu carro inteligente, como sua localização ou seus planos de viagem nas redes sociais, e prefira plataformas de mensagens com criptografia de ponta a ponta como WhatsApp ou Telegram.

3. Adote soluções de código aberto

Procure fabricantes de carros que ofereçam opções de código aberto, permitindo maior controle sobre o sistema operacional do carro e, consequentemente, sobre a privacidade dos dados.

4. Desative anúncios personalizados

Ao comprar um veículo, recuse no contrato o consentimento para anúncios personalizados para impedir o compartilhamento de suas informações pessoais para marketing direcionado.

5. Recuse a venda de dados e publicidade comportamental

Use as opções de recusa para limitar o compartilhamento de seus dados pessoais e publicidade comportamental de contexto cruzado.

6. Realize um reset de fábrica

Antes de vender ou trocar seu carro, faça um reset de fábrica para apagar todos os dados pessoais e desconectar quaisquer aplicativos associados. O mesmo vale para a compra de um carro usado, confirme que o proprietário anterior removeu sua conta conectada

7. Reforce as medidas de segurança

Use senhas fortes e habilite a autenticação de dois fatores para aplicativos e serviços vinculados ao seu carro.

8. Tenha cautela com os dados

Conceda acesso aos seus dados apenas para terceiros confiáveis e limite a coleta de dados por meio de aplicativos móveis ajustando as configurações no iOS ou Android

9. Desative o compartilhamento de localização

Desative o compartilhamento de localização em seu dispositivo móvel para restringir o acesso à sua localização em tempo real

10. Avalie os assistentes de voz

Se estiver preocupado com a coleta de dados, reconsidere o uso de assistentes de voz como a Alexa da Amazon, que podem coletar solicitações de voz, endereços IP e informações de geolocalização para fins publicitários.

11. Mantenha o software atualizado para segurança reforçada

Atualizar regularmente o software do seu carro inteligente é crucial para fortalecer suas defesas de privacidade. Os fabricantes costumam lançar patches de segurança que corrigem vulnerabilidades. Mantendo-se atualizado, você garante que seu veículo esteja equipado com as últimas proteções contra intrusões potenciais.

12. Use uma VPN focada em privacidade para segurança adicional

Ao se conectar ao hotspot Wi-Fi do seu carro, considere usar uma VPN focada em privacidade, como a ExpressVPN. Esta tecnologia cria um túnel seguro para os seus dados, protegendo-os de olhares indiscretos e adicionando uma camada extra de proteção, dificultando significativamente que observadores potenciais interceptem suas atividades online.

Causa de preocupação ou uma necessidade? Quais são seus pensamentos sobre as práticas de privacidade de dados de carros inteligentes?

Perguntas frequentes: Sobre os carros inteligentes

Os carros inteligentes são seguros?

Os carros inteligentes são geralmente considerados seguros, mas é importante notar que eles são menores e mais leves do que os carros tradicionais, o que pode torná-los mais vulneráveis em um acidente. No entanto, os carros inteligentes são equipados com uma variedade de recursos de segurança, incluindo uma gaiola de segurança de aço forte, airbags para motorista e passageiro da frente, airbags laterais, airbags para janelas e airbag de joelho para o motorista. Eles também possuem sistemas de segurança avançados, como Sistema de Freio Antitravamento (ABS), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle de Tração e Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS). Além disso, os carros inteligentes vêm com recursos de assistência ao motorista, como monitoramento de ponto cego, aviso de saída de faixa, aviso de colisão frontal e frenagem automática de emergência, que trabalham para prevenir acidentes antes que eles aconteçam.

Em termos de privacidade de dados, os carros inteligentes são menos seguros, pois coletam dados substanciais sobre seus proprietários e comportamento de direção. Embora essas informações possam ser usadas para melhorar o desempenho e a segurança do carro, elas também podem ser utilizadas pelo fabricante ou por empresas terceirizadas para fins como publicidade direcionada. Para proteger a privacidade dos seus dados, é crucial ler atentamente a política de privacidade do fabricante do carro e de quaisquer empresas terceirizadas com as quais você se envolva. Além disso, revise e ajuste as configurações de privacidade do seu carro de acordo com suas preferências. Tenha cuidado ao compartilhar informações, especialmente em mídias sociais ou ao se comunicar com amigos e família.

Quais são os piores carros inteligentes para privacidade?

Os piores carros inteligentes para privacidade são aqueles que coletam mais dados sobre seus motoristas e passageiros e compartilham esses dados com o maior número de terceiros. Esses carros também podem ter políticas de privacidade ruins e dificultar que os motoristas optem por não participar da coleta de dados.

De acordo com um relatório de 2023 da Fundação Mozilla, os piores carros inteligentes para privacidade são:

Nissan

Tesla

Hyundai

Kia

Toyota

Chevrolet

Ford

Audi

Mercedes-Benz

BMW

Essas marcas de carros coletam uma ampla gama de dados sobre seus motoristas e passageiros, incluindo dados de localização, hábitos de direção e até informações pessoais como raça, etnia e religião. Eles também compartilham esses dados com uma variedade de terceiros, incluindo corretores de dados, aplicação da lei e companhias de seguros.

Muitas dessas marcas de carros também têm políticas de privacidade ruins e tornam difícil para os motoristas optarem por não participar da coleta de dados. Por exemplo, a Tesla foi criticada por seu recurso “modo sombra”, que coleta dados de direção mesmo quando os motoristas não estão usando os sistemas Autopilot ou Full Self-Driving Beta da empresa.

Se você está preocupado com sua privacidade, é importante fazer sua pesquisa antes de comprar um carro inteligente. Certifique-se de ler atentamente a política de privacidade do carro e entender quais dados estão sendo coletados e compartilhados. Você também deve procurar carros que ofereçam controles de privacidade sólidos e permitam que você opte por não participar da coleta de dados.

Todos os carros inteligentes são elétricos?

Não, nem todos os carros inteligentes são elétricos. No entanto, a grande maioria dos novos veículos inteligentes que estão sendo desenvolvidos hoje são elétricos. Isso ocorre porque os veículos elétricos oferecem muitas vantagens em relação aos veículos movidos a gasolina tradicionais, como emissões mais baixas, custos operacionais menores e melhor desempenho.