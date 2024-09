Segurança da extensão de navegador da ExpressVPN validada por auditoria independente

Relatório publicado pela Cure53 elogia a ExpressVPN por suas medidas de segurança bem implementadas

A privacidade do usuário e a segurança online estão no centro do serviço da ExpressVPN. Nossos usuários confiam em nós para proteger sua privacidade e manter os melhores padrões de segurança da categoria. Para alcançar esse objetivo, avaliamos regularmente os nossos sistemas através de testes internos e encomendamos auditorias independentes de terceiros para garantir que as nossas salvaguardas de privacidade permanecem robustas e transparentes.

Temos o prazer de anunciar que a empresa de segurança cibernética Cure53 concluiu sua segunda avaliação de nossa extensão de navegador para Chrome e Firefox. A auditoria, que ocorreu em junho de 2024, reafirma a segurança da nossa extensão de navegador.

Estamos felizes em compartilhar que as conclusões da Cure53 foram muito positivas. O relatório elogia nossa extensão de navegador por suas “medidas de segurança bem implementadas, que protegem contra a maioria das ameaças graves”.

“O número total de descobertas feitas durante esta avaliação foi muito pequeno, e isso certamente pode ser interpretado como um sinal positivo em relação à segurança da extensão de navegador VPN inspecionada”, escreveu a Cure53 em seu relatório. “Em suma, a Cure53 gostaria de parabenizar a equipe ExpressVPN pelo seu excelente trabalho.”

O relatório identificou apenas dois problemas, um de gravidade “média” e outro diverso. Ambos foram classificados como tendo baixo potencial de exploração e já foram corrigidos. As correções foram verificadas pelo Cure53 novamente em um novo teste realizado em julho de 2024.

O relatório conclui que o design da extensão prioriza uma superfície de ataque mínima, o que reduz possíveis caminhos para a exploração de vulnerabilidades. Ele também observa que “a maneira como a equipe de desenvolvimento aderiu às melhores práticas para o desenvolvimento de extensões de navegador é louvável. Este foco em princípios de codificação segura, juntamente com a implementação de medidas robustas de validação de entrada, reduz significativamente a probabilidade de ataques bem-sucedidos.”

Leia o relatório completo de auditoria do Cure53 aqui.

Líder da indústria em confiança e transparência

Esta auditoria solidifica ainda mais a posição da ExpressVPN como a fornecedora mais transparente do setor, com um total de 19 relatórios de auditorias independentes de terceiros publicados até o momento. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais continuamos a defender o nosso compromisso com a transparência e a responsabilização.

Recentemente, a ExpressVPN também publicou nosso segundo relatório de transparência que detalha as solicitações de dados do usuário recebidas pelo departamento jurídico. Complementando este relatório está a conclusão de uma auditoria da KPMG LLP que verifica as reivindicações de política de privacidade da ExpressVPN, garantindo aos usuários que continuamos a manter nossa rigorosa política de não registro. Isso significa que nenhum dado do usuário pode ou será coletado. Estes relatórios demonstram a nossa dedicação contínua em proteger a privacidade online dos nossos usuários e manter a sua confiança através da transparência.