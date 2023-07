Emojis: por que os usamos e o que eles realmente significam

Em comemoração ao Dia Mundial do Emoji 🌎 , entrevistamos residentes na França, Alemanha, Espanha e Estados Unidos para entender melhor como os emojis afetam nossas vidas diárias.

Nosso cérebro processa emojis da mesma forma que palavras. Usá-los pode mudar a maneira como interpretamos uma mensagem.

O uso de emojis pode fornecer informações sobre saúde mental e relacionamentos interpessoais.

As normas de gênero, culturais e sociais podem afetar a forma como usamos emojis, com a idade determinando os tipos de emojis usados.

Espera-se que o futuro dos emojis se torne mais sofisticado com os avanços em IA (inteligência artificial), RA (realidade aumentada) e RV (realidade virtual), e é provável que incluam uma representação mais ampla de culturas, estilos de vida e identidades.

Assim como tudo que envolve tecnologia, os emojis evoluíram muito ao longo das décadas. Esses hieróglifos modernos tornaram-se oficialmente parte do nosso dialeto digital, adicionando sutileza, humor e muitas nuances emocionais às nossas conversas diárias. Estima-se que mais de 10 bilhões de emojis são usados ​​todos os dias, com mais de 95% dos internautas tendo usado um emoji em algum momento. E, assim como novas palavras são adicionadas aos dicionários, novos emojis são criados a cada ano, aumentando o léxico de emojis.

Existem atualmente 3.600 emojis disponíveis em quase todos os dispositivos e plataformas que usamos. Na verdade, os emojis estão tão arraigados em nossas vidas que estudos mostraram que nosso cérebro os processa como processamos palavras. Por causa disso, a inclusão de um emoji em uma frase pode mudar a forma como interpretamos uma mensagem ou informação, o que pode levar a confusão ou mal-entendidos constrangedores.

Os emojis também têm uma gama diversificada de interpretações, dependendo da pessoa que os vê, levando à crença generalizada de que eles carregam conotações ocultas. Por exemplo, esta é a pesquisa preditiva que aparece para o emoji 😂:

Os resultados da imagem acima estão em inglês, mas você pode perceber facilmente que apenas adicionar um emoji aleatório na barra de pesquisa mostra diferentes pesquisas possíveis. O significado disso pode mudar dependendo de quem o enviou… foi o namorado? Ou um amigo? Deveria ter mais lágrimas ou menos? Como sabemos, múltiplas interpretações podem vir de um único emoji.

Não há como negar que esses pequenos símbolos coloridos se tornaram parte integrante de nossas conversas online, permitindo expressar emoções, transmitir significado e aprimorar nossas mensagens de maneiras que as palavras sozinhas muitas vezes não conseguem.

Em comemoração ao Dia Mundial do Emoji 🌎 em 17 de julho de 2023, uma data dedicada à celebração dos emojis, a ExpressVPN entrevistou quase 1.000 pessoas na França, Alemanha, Espanha e Estados Unidos para entender melhor a percepção da sociedade sobre os emojis. Juntos, esse grupo diversificado oferece informações valiosas sobre o que diferentes emojis significam para pessoas diferentes, bem como como usá-los com frequência pode ser nossa maneira de tentar esconder nossas verdadeiras emoções.

Em alguns gráficos que você verá abaixo, compararemos seu uso nos quatro mercados e, em outros, focaremos um pouco mais nas descobertas reveladas nas pesquisas nos EUA.

Indo de 🙂 para 😄: a evolução dos emojis

Antes dos emojis entrarem em cena, muitos de nós dependíamos de emoticons como 🙂 , 🙁 e ¯_(ツ)_/¯ para expressar nossos pensamentos quando os colocamos no final de nossas frases. Precisamos enviar um texto sedutor? Basta colocar um ; no seu smiley e vê-lo se transformar em um rosto piscando, transformando instantaneamente um emoticon amigável em um atrevido: 😉

Os emoticons abriram caminho para o artista japonês Shigetaka Kurita, que trabalhou para a operadora de celular DOCOMO, para criar os primeiros 176 emojis em 1999. Sua versão inicial (abaixo) apresentava caracteres relacionados ao clima, tecnologia e itens do dia a dia.

(Crédito NTT DOCOMO INC)

Nos dias atuais, os emojis são considerados uma forma de comunicação respeitada e legitimada incorporada em nossas vidas diárias. Novas versões são lançadas uma ou duas vezes por ano para refletir nosso mundo em constante evolução.

Para muitos, ter itens culturais, bandeiras nacionais e alimentos transformados em emojis é uma marca significativa de representação e inclusão. Em 2019, foram introduzidos os emojis que representam a diversidade de habilidades (mostrado abaixo). Posteriormente, ao longo de 2020 e 2021, foram incluídos emojis de gênero neutro e de pessoas com vários tons de pele.

Por que usamos emojis

Considerando como os emojis se tornaram parte integrante da sociedade, ao longo dos anos, psicólogos, linguistas e pesquisadores têm investigado seu impacto psicológico na forma como nos comunicamos.

Seus estudos revelaram algumas descobertas interessantes, incluindo como os emojis têm a capacidade de aumentar a expressão emocional e promover a empatia nas interações digitais, bem como preencher a lacuna deixada pela ausência de pistas não verbais nas conversas online — permitindo-nos transmitir tom, humor e intenção de forma mais eficaz.

Para aprofundar esses insights e revelar descobertas adicionais, realizamos uma pesquisa envolvendo participantes de quatro países. A primeira coisa que descobrimos? A maioria dos entrevistados (mais de 96%) de todos os mercados usa emojis regularmente ao se comunicar.

As pessoas na Espanha usam emojis com mais frequência do que nos Estados Unidos.

Dos entrevistados, os espanhóis relataram usar emojis com mais frequência do que os de outros países. Quando perguntados com que frequência eles usam um emoji ao se comunicar por meio de texto, mídia social e emails, 40% dos entrevistados espanhóis disseram que sempre. Isso foi seguido por 36% dos franceses, 35% dos alemães e 26% dos americanos.

Emojis, emoções e atenuando o impacto das notícias ruins

Como era de se esperar, muitas pessoas preferem usar um emoji em vez de palavras para expressar suas emoções. Isso provavelmente está relacionado à dificuldade de transmitir emoção por meio de mensagens sem sinais visuais, como expressões faciais e linguagem corporal, algo que ficou demonstrado em nossa pesquisa.

Mais da metade (51%) dos americanos disse que não acredita que os emojis atenuem o impacto das notícias ruins — um sentimento mais comum nos EUA do que na França, Alemanha ou Espanha. No entanto, mais da metade compartilha que também usou emojis para esconder como se sente.

De acordo com um estudo publicado pela Frontiers in Psychology, o uso de emojis pode fornecer informações significativas sobre a saúde mental e as relações interpessoais de uma pessoa. Vários estudos também destacam o impacto das normas de gênero, culturais e sociais no uso de emojis.

Por exemplo, as mulheres costumam usar emojis de coração para mostrar apoio e carinho por outras mulheres e suas amigas. Em contraste, os homens raramente os usam no contexto de amizades masculinas, já que o emoji de coração é normalmente reservado pelos homens para transmitir intenções românticas.

A abordagem diferente da Geração Z para o uso de emojis

A idade também determina os tipos de emojis que usamos. Membros da Geração Z (aqueles nascidos entre 1997 e 2012), por exemplo, se tornaram virais quando rotularam o emoji de cara de riso chorando (😂) como “desatualizado” porque seus pais costumam usá-lo. Em vez disso, a faixa etária prefere usar os emojis de caveira (💀) ou cara de choro (😭) para indicar que algo é genuinamente divertido. Às vezes, eles são acompanhados pela gíria americana da Internet: “I’m dead”, ou em português como “morri de rir”, “chocado”.

Em 2022, Keith Broni, editor-chefe da Emojipedia, confirmou que os membros da Geração Z usam emojis de maneira diferente de outras gerações. Por exemplo, o emoji de rosto levemente sorridente (🙂) e o emoji de polegar para cima (👍) são considerados passivo-agressivos. Em vez disso, a Geração Z opta por rostos sorridentes mais entusiasmados (😊) para adicionar clareza emocional.

Quando 🍆🍑🍌💦 não é o que você pensa que é

A University of British Columbia Okanagan estudou emojis e seu papel em contextos sexualmente sugestivos. Entre os participantes que usaram emojis sexualmente sugestivos, 51% relataram um envolvimento subsequente em comportamento sexualmente sugestivo.

Os três emojis mais comuns usados ​​em um contexto sexual são a língua (👅), berinjela (🍆) e gotas de suor (💦). Os emojis de rosto sorridente (😏), rosto piscando (😜) e rosto mandando um beijo (😘) foram as três expressões faciais mais comuns usadas ao falar sobre algo sexual.

Quando perguntamos aos entrevistados se eles já haviam usado um emoji de maneira sexualmente sugestiva, mais da metade disse que não. Por exemplo, quase 59% dos entrevistados nos EUA e na França (e 56% na Espanha e 55% na Alemanha) disseram que nunca usaram os emojis mencionados acima para sugerir algo diferente do que deveriam transmitir.

No entanto, para aqueles que disseram que sim, o uso de emojis sexualmente sugestivos foi mais frequente entre os 18 e 24 anos do que em qualquer outra faixa etária.

Os emojis favoritos nos Estados Unidos

Os seres humanos são criaturas de hábitos — e quando se trata de emojis, o mesmo princípio se aplica. De acordo com nossa pesquisa, 70% das pessoas usam certos emojis ao interagir com sua família, amigos e colegas. Esse mesmo grupo tende a preferir sempre alguns poucos emojis.

Quando questionados sobre quais são os cinco principais emojis que eles usam com mais frequência, os resultados foram semelhantes (e principalmente positivos) para a maioria dos entrevistados nos EUA. O rosto sorridente (😊) — ou alguma variação — é o emoji mais usado. Isso foi seguido de perto pelos emojis de rosto rindo e chorando (😂), coração (❤️) ou olhos de coração (😍), emojis de polegar para cima (👍) e emojis de rosto chorando (😭). Outras menções notáveis ​​​​incluem o emoji de carinha de beijo (😘), emoji de sinal de mão OK (👌) e emoji de rosto sorridente com suor (😅).

Um apelo a uma melhor representação e diversidade

Apesar do acréscimo anual de mais emojis ao léxico, juntamente com os esforços para incluir emojis que representem melhor diversos grupos de pessoas, também queríamos explorar se os entrevistados achavam que havia emojis suficientes disponíveis atualmente.

Nossas descobertas revelaram que, enquanto 33% dos entrevistados nos EUA acreditavam que havia emojis suficientes, um grupo ainda maior de 35% expressou seu desejo por mais smileys e emojis de pessoas. Esse sentimento também ficou evidente nos outros três países.

Então, o que pode estar faltando? Por exemplo, atualmente não existem emojis que representem comunidades indígenas, como os inuits e aleutas da região Circumpolar, os saamis da Europa e os aborígines e maoris da Austrália e Nova Zelândia. Também não há emojis que mostrem corpos de tamanhos diferentes.

Além disso, 29% dos participantes disseram que gostariam de ver mais emojis relacionados a animais e natureza (por exemplo, podem incluir um avestruz, leopardo da neve ou tigre branco), enquanto 26% queriam uma seleção mais ampla de emojis de comida e bebida — talvez de seu país ou cultura em particular.

Emojis devem ser usados ​​no trabalho?

O uso de emojis nas comunicações no local de trabalho tem sido um tema de debate. Embora alguns emojis sejam claramente inadequados para esses ambientes (estamos olhando para você, emoji de dedo médio), a ampla disponibilidade de emojis em aplicativos populares de mensagens profissionais, como Slack, Google e Microsoft Teams, tornou seu uso mais comum. No entanto, nossa pesquisa indica que 53% dos americanos acreditam que os emojis nunca devem ser usados ​​no local de trabalho.

Embora isso possa resultar da crença de que os emojis são muito casuais ou informais para esses ambientes, também pode estar ligado ao risco de pequenos mal-entendidos decorrentes das várias interpretações dos emojis.

Por exemplo, de acordo com nossa pesquisa, 33% dos americanos admitiram ter interpretado mal um emoji. Por exemplo, o emoji de mãos de oração (🙏) às vezes é confundido com um gesto de cumpriimento entre duas pessoas e o emoji de rosto quente (🥵) pode ser interpretado como uma descrição das condições climáticas e da atratividade de alguém. No trabalho, isso às vezes pode resultar em situações embaraçosas.

O futuro dos emojis

Embora o futuro dos emojis seja totalmente especulativo neste momento, ele oferece possibilidades empolgantes impulsionadas pelos avanços da tecnologia. Com o rápido progresso em IA, RA e RV, os emojis estão prestes a se tornar mais sofisticados e imersivos.

Espera-se que grandes fabricantes de dispositivos, como Apple, Samsung e Google, introduzam novos emojis, para acompanhar o ambiente em evolução. Por exemplo, os Animojis e Memojis da Apple já permitem que os usuários personalizem emojis à sua imagem, e a próxima atualização do iOS 17 aprimorará ainda mais esse recurso de personalização.

A introdução de fones de ouvido com RA e RV também abre o potencial para a transição de emojis de 2D para 3D, adicionando uma nova dimensão à sua expressão. Além disso, à medida que mais emojis são propostos e aprovados pelo Unicode Consortium, a representação de diversas culturas, estilos de vida e identidades provavelmente receberá mais atenção, levando a um maior número de emojis que alcancem um público mais amplo.

Se houvesse um emoji para VPNs, como você acha que seria?