Deze handleiding toont u hoe u ExpressVPN Keys (de wachtwoordmanager van ExpressVPN) kunt instellen in de ExpressVPN iOS app.

Belangrijk: ExpressVPN Keys voor iOS wordt gedurende een aantal weken uitgerold, en is niet meteen voor alle gebruikers beschikbaar. Al kunt u het mogelijk niet meteen gebruiken en een account maken, u kunt het alvast installeren en wachten tot u bericht krijgt dat het voor u beschikbaar is.

ExpressVPN Keys wordt geleidelijk aan uitgerold voor alle gebruikers op voor Windows, Mac en Linux via de Chrome browserextensie , en in de ExpressVPN app voor iOS

Als u zich heeft aangemeld voor ExpressVPN via de in-app gratis proefversie op Android of iOS, moet u een wachtwoord (en een e-mailadres) instellen voor uw ExpressVPN account alvorens ExpressVPN Keys in te stellen op uw andere apparaten.