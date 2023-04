5 benefits of using ExpressVPN Keys Learn more

Denne vejledning viser dig, hvordan du konfigurerer ExpressVPN Keys (ExpressVPN’s adgangskodeadministrator) i ExpressVPN’s iOS-app.

Vigtigt: ExpressVPN Keys bliver udgivet over flere uger og er ikke tilgængelig for alle brugere med det samme. Selvom du måske ikke kan bruge den og oprette en konto med det samme, kan du lade den være installeret og vente på at blive underrettet, når den er tilgængelig for dig.

Opret en ExpressVPN Keys-konto

Installér og konfigurér ExpressVPN’s iOS-app. Hvis du ser fanen Keys, skal du følge konfigurationsvejledningen for at oprette din konto: Opret en primær adgangskode. Gem gendannelseskoden på et sikkert sted. Du skal bruge den for at tilgå din adgangskodeadministrator, hvis du mister den primære adgangskode. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive den sekscifrede bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail.

Opsæt ExpressVPN Keys på en anden enhed

Vigtigt: ExpressVPN Keys udgives gradvist til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse og i ExpressVPN-appen til Android og iOS

Vigtigt: Hvis du har tilmeldt dig ExpressVPN via den gratis prøveversion i appen på Android eller iOS, skal du : Hvis du har tilmeldt dig ExpressVPN via den gratis prøveversion i appen på Android eller iOS, skal du angive en adgangskode (og en e-mailadresse) til din ExpressVPN-konto , før du opretter ExpressVPN Keys på dine andre enheder.

Hvis du allerede har oprettet din ExpressVPN Keys-konto og ønsker at bruge ExpressVPN Keys på en anden enhed:

På en anden enhed skal du, for installere ExpressVPN Keys, gøre følgende: Windows, Mac og Linux: ExpressVPN Keys’ Chrome-udvidelse

Android: ExpressVPN-appen til Android

iOS: ExpressVPN-appen til iOS Følg instruktionerne for at aktivere adgangskodeadministratoren. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive den sekscifrede bekræftelseskode, der er blevet sendt til din e-mail. Åbn adgangskodeadministratoren.

Dine logins synkroniseres automatisk på tværs af dine enheder.

Sådan bruger du ExpressVPN Keys

For at lære, hvordan du bruger ExpressVPN Keys, skal du se læse den relevante vejledning:

Rapportér en fejl

Hvis du støder på problemer, mens du bruger ExpressVPN Keys til iOS:

Tryk på fanen Hjælp > Send os en e-mail Følg instruktionerne.

