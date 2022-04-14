5 benefits of using ExpressVPN Keys Learn more

Из этого руководства вы узнаете, как настроить ExpressVPN Keys (менеджер паролей ExpressVPN) в приложении ExpressVPN для iOS.

Важно! План запуска ExpressVPN Keys предусматривает несколько месяцев, и в это время менеджер паролей может быть недоступен для некоторых пользователей. Таким образом, если вы не можете использовать менеджер паролей и создать учетную запись прямо сейчас, не удаляйте его — мы сообщим вам, когда всё будет готово.

Создание учетной записи ExpressVPN Keys

Загрузите и установите приложение ExpressVPN для iOS. Если вы видите вкладку Keys, воспользуйтесь инструкциями по настройке учетной записи: Создайте основной пароль. Сохраните в надежном месте код восстановления. С его помощью вы сможете получить доступ к менеджеру паролей, если потеряете свой основной пароль. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.

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Настройка ExpressVPN Keys на другом устройстве

Важно! В настоящий момент ExpressVPN Keys доступен для ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. В настоящий момент ExpressVPN Keys доступен для ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome , а также в приложениях ExpressVPN для Android

Важно! Если вы оформили подписку на ExpressVPN через пробный режим приложения для Android или iOS, вам необходимо Если вы оформили подписку на ExpressVPN через пробный режим приложения для Android или iOS, вам необходимо указать адрес электронной почты и придумать пароль для своей учетной записи ExpressVPN , прежде чем вы сможете воспользоваться ExpressVPN Keys на других своих устройствах.

Если у вас уже есть учетная запись ExpressVPN Keys, и вы хотите использовать ExpressVPN Keys на другом устройстве:

Ваши логины автоматически синхронизируются на ваших устройствах.

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Как использовать ExpressVPN Keys

Чтобы научиться использовать ExpressVPN Keys, ознакомьтесь со следующими инструкциями:

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Сообщить об ошибке

Если вы столкнетесь с проблемами во время использования приложения:

Нажмите Помощь > Написать нам Следуйте инструкциям.

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