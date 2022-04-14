5 benefits of using ExpressVPN KeysLearn more
Из этого руководства вы узнаете, как настроить ExpressVPN Keys (менеджер паролей ExpressVPN) в приложении ExpressVPN для iOS.
Содержание
Создание учетной записи ExpressVPN Keys
Настройка ExpressVPN Keys на другом устройстве
Как использовать ExpressVPN Keys
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Создание учетной записи ExpressVPN Keys
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN для iOS.
- Если вы видите вкладку Keys, воспользуйтесь инструкциями по настройке учетной записи:
- Создайте основной пароль.
- Сохраните в надежном месте код восстановления. С его помощью вы сможете получить доступ к менеджеру паролей, если потеряете свой основной пароль.
- Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Настройка ExpressVPN Keys на другом устройстве
Если у вас уже есть учетная запись ExpressVPN Keys, и вы хотите использовать ExpressVPN Keys на другом устройстве:
- Установите ExpressVPN Keys на другом устройстве:
- Windows, Mac, Linux: расширение ExpressVPN Keys для Chrome
- Android: приложение ExpressVPN для Android
- iOS: приложение ExpressVPN для iOS
- Следуйте инструкциям для активации менеджера паролей.
- Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный вам на электронную почту.
- Разблокируйте менеджер паролей.
Ваши логины автоматически синхронизируются на ваших устройствах.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как использовать ExpressVPN Keys
Чтобы научиться использовать ExpressVPN Keys, ознакомьтесь со следующими инструкциями:
- Импорт существующих логинов
- Сохранение первого логина
- Использование автозаполнения
- Создание надежных паролей
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Сообщить об ошибке
Если вы столкнетесь с проблемами во время использования приложения:
- Нажмите Помощь > Написать нам
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.