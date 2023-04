5 benefits of using ExpressVPN Keys Learn more

Ce guide vous montrera comment configurer ExpressVPN Keys (le gestionnaire de mots de passe d’ExpressVPN) sur l’appli ExpressVPN pour iOS.

Important : ExpressVPN Keys pour iOS est déployé sur plusieurs mois et n’est pas disponible immédiatement à tous les utilisateurs. Bien que vous ne puissiez pas l’utiliser et créer un compte immédiatement, gardez-le installé et attendez d’être notifié lorsqu’il sera disponible pour vous.

Créer un compte ExpressVPN Keys

Installez et configurez l’appli ExpressVPN pour iOS. Si vous voyez l’onglet Keys, suivez les instructions de configuration pour créer votre compte : Créez un mot de passe principal. Sauvegardez le code de récupération dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe dans le cas où vous perdez votre mot de passe principal. Si vous y êtes invité, entrez le code de vérification à six chiffres qui vous a été envoyé par e-mail.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Installer ExpressVPN Keys sur un autre appareil

Important : ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ ExpressVPN Keys est déployé progressivement sur Windows, Mac et Linux sous forme d’ extension de navigateur Chrome et dans l’appli ExpressVPN pour iOS et Android

Important : Si vous êtes abonné à ExpressVPN via la version d’essai gratuite sur Android ou iOS, Si vous êtes abonné à ExpressVPN via la version d’essai gratuite sur Android ou iOS, vous devrez définir un mot de passe (et une adresse e-mail) pour votre compte ExpressVPN avant de configurer ExpressVPN Keys sur vos autres appareils.

Si vous avez déjà configuré votre compte ExpressVPN Keys et que vous souhaitez utiliser ExpressVPN Keys sur un autre appareil :

Sur un autre appareil, installez ExpressVPN Keys : Windows, Mac et Linux : l’extension Chrome d’expressVPN Keys

Android : l’appli ExpressVPN pour Android

iOS : l’appli ExpressVPN pour iOS Suivez les instructions pour activer le gestionnaire de mots de passe. Si vous y êtes invité, entrez le code de vérification à six chiffres qui vous a été envoyé par e-mail. Déverrouillez le gestionnaire de mots de passe.

Vos identifiants se synchroniseront automatiquement à travers tous vos appareils.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Comment utiliser ExpressVPN Keys

Pour savoir comment utiliser ExpressVPN Keys, référez-vous aux instructions correspondantes ci-après :

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page

Signaler un problème

Si vous rencontrez des problèmes pendant l’utilisation d’ExpressVPN Keys pour iOS :

Cliquez sur Aide > Envoyez-nous un e-mail. Suivez les instructions.

Vous avez besoin d’aide ?

Retour en haut de page