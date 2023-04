5 benefits of using ExpressVPN Keys Learn more

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPN Keys (ExpressVPNs passordlagring) i ExpressVPN-appen for iOS.

Viktig: ExpressVPN Keys for iOS rulles ut over flere måneder og er ikke umiddelbart tilgjengelig for alle brukere. Selv om du kanskje ikke kan bruke den og registrere deg for en konto med det samme, kan du ha den installert og vente på å bli varslet når den er tilgjengelig for deg.

Opprette en konto i ExpressVPN Keys

Installer og sett opp ExpressVPN-appen for iOS. Hvis du ser fanen Passord, følg oppsettsinstruksjonene for å opprette kontoen din: Lag et hovedpassord. Lagre gjenopprettingskoden på et trygt sted. Du trenger den for å få tilgang til passordlagringen hvis du glemmer hovedpassordet ditt. Hvis du blir bedt om det, skriv inn den 6-sifrede verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen

Sette opp ExpressVPN Keys på en annen enhet

Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Viktig: Hvis du registrerte deg for ExpressVPN via den gratis prøveversjonen i appen på Android eller iOS, må du Hvis du registrerte deg for ExpressVPN via den gratis prøveversjonen i appen på Android eller iOS, må du opprette et passord (og en e-postadresse) for ExpressVPN-kontoen din før du setter opp ExpressVPN Keys på dine andre enheter.

Hvis du allerede har satt opp ExpressVPN Keys-kontoen din og ønsker å bruke ExpressVPN Keys på en annen enhet:

Installer ExpressVPN Keys på en annen enhet: Windows, Mac og Linux: ExpressVPN Keys Chrome-utvidelsen

Android: ExpressVPN-appen for Android

iOS: ExpressVPN-appen for Android Følg instruksjonene for å aktivere passordlagringen. Hvis du blir bedt om det, skriv inn den 6-sifrede verifiseringskoden som ble sendt til e-posten din. Lås opp passordlagringen.

Dine brukernavn og passord synkroniseres automatisk på alle enhetene dine.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen

Slik bruker du ExpressVPN Keys

Se disse instruksjonene for å lære hvordan du bruker ExpressVPN Keys for iOS:

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen

Rapportere en feil

Hvis du støter på problemer mens du bruker ExpressVPN Keys for iOS:

Trykk Hjelp > Send e-post. Følg instruksjonene.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen