Questa guida ti mostrerà come configurare ExpressVPN keys (il gestore di password di ExpressVPN) sull’app ExpressVPN per iOS.

Importante: ExpressVPN Keys è stata implementata per diverse settimane e non è immediatamente disponibile per tutti gli utenti. Anche se non sei in grado di usarla e di registrare immediatamente un account, tienila installata in attesa di essere avvisato quando sarà disponibile.

Crea un account su ExpressVPN Keys

Installa e configura l’app di ExpressVPN per iOS. Se viene visualizzata la scheda Keys, segui le istruzioni di configurazione per creare il tuo account: Crea una password principale. Salva il codice di ripristino in un luogo sicuro. Sarà necessario per ripristinare l’accesso al gestore di password nel caso ti dimenticassi la password principale. Se richiesto, inserisci il codice di verifica a sei cifre che hai ricevuto via email.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Configura ExpressVPN Keys su un altro dispositivo

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente distribuito a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente distribuito a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione del browser Chrome e nell’app di ExpressVPN per iOS

Importante: se ti sei abbonato a ExpressVPN tramite la prova gratuita in-app su Android o iOS, dovrai se ti sei abbonato a ExpressVPN tramite la prova gratuita in-app su Android o iOS, dovrai impostare una password (e un indirizzo email) per il tuo account ExpressVPN prima di configurare ExpressVPN Keys sugli altri dispositivi.

Se hai già configurato il tuo account ExpressVPN Keys e desideri utilizzare ExpressVPN Keys su un altro dispositivo:

Su un altro dispositivo, installa ExpressVPN Keys: Windows, Mac, e Linux: l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome

Android: l’app di ExpressVPN per Android

iOS: l’app di ExpressVPN per iOS Segui le istruzioni per attivare il gestore di password. Se richiesto, inserisci il codice di verifica a sei cifre che hai ricevuto via email. Sblocca il gestore di password.

I tuoi accessi si sincronizzeranno automaticamente su tutti i tuoi dispositivi.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Come utilizzare ExpressVPN Keys

Per scoprire come utilizzare ExpressVPN Keys, fai riferimento alle relative istruzioni:

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Segnala un bug

In caso di problemi durante l’utilizzo di ExpressVPN Keys per iOS:

Tocca Aiuto > Inviaci un’email. Segui le istruzioni.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio