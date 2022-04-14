5 benefits of using ExpressVPN KeysLearn more
本ガイドでは、iOS版ExpressVPNアプリでExpressVPN Keys（ExpressVPNのパスワードマネージャー）を設定する方法をご紹介します。
目次
ExpressVPN Keysのアカウント作成
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定
ExpressVPN Keysの使用方法
不具合の報告
ExpressVPN Keysのアカウント作成
- iOS版ExpressVPNアプリのインストールおよび設定
- Keysタブが表示されたら、設定手順に従ってアカウントを作成：
- プライマリパスワードを作成する
- リカバリーコードを安全な場所で保管する。プライマリパスワードを忘れた際に、パスワードマネージャーにアクセスするのに必要です
- プロンプトが表示されたら、メールに送信された6桁の認証コードを入力する
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定
すでにExpressVPN Keysのアカウントを設定済みで、別のデバイスでExpressVPN Keysを使用したい場合：
- 別のデバイスにExpressVPN Keysをインストールする
- Windows、Mac、Linux：ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
- Android：Android版ExpressVPNアプリ
- iOS：iOS版ExpressVPNアプリ
- 手順に従って、パスワードマネージャーを有効化する
- プロンプトが表示されたら、メールに送信された6桁の認証コードを入力する
- パスワードマネージャーのロックを解除する
ログイン情報は、お使いのデバイス間で自動的に同期されます。
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ExpressVPN Keysの使用方法
iOS版ExpressVPN Keysの使用方法について、該当する手順を参照してください。
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不具合の報告
iOS版ExpressVPN Keys使用中に問題が発生した場合：
- Helpをタップ > メールで問い合わせる
- 指示に従う
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