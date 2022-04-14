最終更新：

5 benefits of using ExpressVPN Keys
Learn more

本ガイドでは、iOS版ExpressVPNアプリでExpressVPN Keys（ExpressVPNのパスワードマネージャー）を設定する方法をご紹介します。

重要：iOS版ExpressVPN Keysは数週間にわたって展開されるため、すべてのユーザーがすぐに利用できるわけではありません。すぐのご利用またはアカウントに登録できない場合がありますが、アプリをインストールしたままにして、利用可能通知が届くのをお待ちください。

目次

ExpressVPN Keysのアカウント作成
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定
ExpressVPN Keysの使用方法
不具合の報告

ExpressVPN Keysのアカウント作成

  1. iOS版ExpressVPNアプリのインストールおよび設定
  2. Keysタブが表示されたら、設定手順に従ってアカウントを作成：
    1. プライマリパスワードを作成する
    2. リカバリーコードを安全な場所で保管する。プライマリパスワードを忘れた際に、パスワードマネージャーにアクセスするのに必要です
    3. プロンプトが表示されたら、メールに送信された6桁の認証コードを入力する

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

トップに戻る

別のデバイスでExpressVPN Keysを設定

重要：ExpressVPN Keysは、Windows、Mac、Linuxのすべてのユーザーが利用可能なChromeブラウザ拡張機能、およびiOSAndroid版ExpressVPNアプリで、徐々に展開されています。
重要：AndroidまたはiOSのアプリ内無料トライアルを介してExpressVPNに登録した場合、他のデバイスにExpressVPN Keysを設定する前に、お持ちのExpressVPNアカウントにパスワード（とメールアドレス）を設定する必要があります。

すでにExpressVPN Keysのアカウントを設定済みで、別のデバイスでExpressVPN Keysを使用したい場合：

  1. 別のデバイスにExpressVPN Keysをインストールする
  2. 手順に従って、パスワードマネージャーを有効化する
  3. プロンプトが表示されたら、メールに送信された6桁の認証コードを入力する
  4. パスワードマネージャーのロックを解除する

ログイン情報は、お使いのデバイス間で自動的に同期されます。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

トップに戻る

ExpressVPN Keysの使用方法

iOS版ExpressVPN Keysの使用方法について、該当する手順を参照してください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

トップに戻る

不具合の報告

iOS版ExpressVPN Keys使用中に問題が発生した場合：

  1. Helpをタップ > メールで問い合わせる
  2. 指示に従う

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

トップに戻る

この記事は役立ちましたか？

ご不便をおかけして申し訳ございません。よろしければ、今後の改善策をお聞かせください。

サポートチームのメンバーがこの問題についてフォローアップいたします。