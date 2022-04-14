5 benefits of using ExpressVPN Keys Learn more

本ガイドでは、iOS版ExpressVPNアプリでExpressVPN Keys（ExpressVPNのパスワードマネージャー）を設定する方法をご紹介します。

重要：iOS版ExpressVPN Keysは数週間にわたって展開されるため、すべてのユーザーがすぐに利用できるわけではありません。すぐのご利用またはアカウントに登録できない場合がありますが、アプリをインストールしたままにして、利用可能通知が届くのをお待ちください。

ExpressVPN Keysのアカウント作成

iOS版ExpressVPNアプリのインストールおよび設定 Keysタブが表示されたら、設定手順に従ってアカウントを作成： プライマリパスワードを作成する リカバリーコードを安全な場所で保管する。プライマリパスワードを忘れた際に、パスワードマネージャーにアクセスするのに必要です プロンプトが表示されたら、メールに送信された6桁の認証コードを入力する

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別のデバイスでExpressVPN Keysを設定

すでにExpressVPN Keysのアカウントを設定済みで、別のデバイスでExpressVPN Keysを使用したい場合：

ログイン情報は、お使いのデバイス間で自動的に同期されます。

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ExpressVPN Keysの使用方法

iOS版ExpressVPN Keysの使用方法について、該当する手順を参照してください。

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不具合の報告

iOS版ExpressVPN Keys使用中に問題が発生した場合：

Helpをタップ > メールで問い合わせる 指示に従う

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