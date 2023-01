Wat kan je met een VPN? Nu ontdekken

Network Lock is de kill switch van ExpressVPN. Als uw VPN verbinding onverwachts uitvalt, blokkeert Network Lock al het internetverkeer om uw data veilig te houden.

Network Lock is beschikbaar in de ExpressVPN app voor Windows, Mac, Linux en routers. De functie is ook beschikbaar in de ExpressVPN Android– en iOS-app en heet dan Network Protectie.

Hoe werkt Network Lock?

Als u niet met de VPN verbonden bent, kan uw internetverkeer kwetsbaar zijn voor inmenging van derden. Om uw data veilig te houden in het geval dat uw VPN onverwachts wegvalt, wordt Network Lock geactiveerd en blokkeert het al het internetverkeer tot uw VPN verbinding hersteld is. Meer weten over Network Lock.

Wanneer is Network Lock actief?

Network Lock staat standaard aan. Als het aan staat wordt Network Lock actief zodra u met de VPN bent verbonden en wanneer de app in andere verbindingscondities is. Maar als u handmatig de verbinding met de VPN verbreekt wordt Network Lock niet actief, ook al staat het in de instellingen ingeschakeld.

In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van de verschillende VPN verbindingssituaties waarin Network Lock actief (of inactief) is.

NB: Wanneer de VPN bezig is met verbinden kan het een paar seconden duren voordat Network Lock actief wordt.

Als uw VPN verbinding onverwachts uitvalt, wordt Network Lock geactiveerd en blokkeert het al het uitgaande of binnenkomende internetverkeer op uw apparaat totdat de verbinding weer hersteld is.

Hoe kunt u Network Lock in- of uitschakelen

Important: In de ExpressVPN router app kunt u Network Lock niet in- of uitschakelen.

Network Lockstaat standaard ingeschakeld in uw app. Als u eerder Network Lock had uitgeschakeld kunt u naar de app instellingen gaan om het weer in te schakelen.

Als Network Lock is uitgeschakeld:

kunt u het internet nog steeds verkennen als uw VPN onverwachts wegvalt;

wordt uw internetverkeer niet versleuteld of beveiligd.

Network Lock in- of uitschakelen

In de ExpressVPN apps voor Windows of Mac wordt de instelling van Network Lock aangegeven door een checkbox voor Stop al het internet verkeer als de VPN onverwachts wegvalt:

aangevinkt: Network Lock staat aan;

niet aangevinkt: Network Lock is uitgeschakeld.

Volg de instructies die bij uw apparaat horen.

Windows

Belangrijk: Voordat u uw Network Lock instellingen verandert moet u eerst de verbinding met de VPN verbreken. Klik in uw app op > Opties. 2. Vink op het tabblad Algemeen het vakje voor Stop al het internetverkeer als de VPN onverwachts wegvalt aan of uit. 3. Klik op OK.

Mac

Belangrijk: Voordat u uw Network Lock instellingen verandert moet u eerst de verbinding met de VPN verbreken. Klik in de app op > Voorkeuren… 2. Vink op het tabblad Algemeen het vakje voor Stop al het internetverkeer als de VPN onverwachts wegvalt aan of uit. 3. Sluit het venster.

Linux

Open Terminal. Verbreek de verbinding met de VPN voordat u de instellingen verandert. Voer het volgende commando in: expressvpn disconnect Om Network Lock uit te schakelen voert u het volgende commando in:

expressvpn preferences set network_lock off

Niet mogelijk om veranderingen aan te brengen in Network Lock

Als het niet lukt om veranderingen aan te brengen in Network Lock:

Herstart uw apparaat. Herstart de ExpressVPN app.

Als het probleem zich blijft voordoen, volg dan onderstaande stappen.

Windows (log in als administrator)

Druk op Ctrl + Alt + Delete. Selecteer Task Manager. Klik op Yes om veranderingen aan te brengen op uw apparaat. Klik op More details. Selecteer Services. Klik met de rechtermuisknop op ExpressVpnService. Klik op Stop. Klik met de rechtermuisknop op ExpressVpnService. Klik op Start. Start ExpressVPN opnieuw.

Mac

Gebruik Spotlight Search en zoek naar Activity Monitor. Selecteer ExpressVPN. Klik op het icoontje Force Quit links bovenin het scherm. Start ExpressVPN opnieuw.

Toegang tot lokale netwerkapparaten toestaan of verhinderen

Als Network Lock is ingeschakeld kunt u standaard nog steeds naar lokale netwerk apparaten gaan. U kunt in de app instellingen de toegang tot uw lokale netwerk apparaten regelen door de toegang toe te staan of te verhinderen.

In de ExpressVPN apps voor Windows of Mac wordt de toegang tot lokale netwerk apparaten aangegeven door een checkbox voor Toegang tot apparaten op lokaal netwerk (zoals printers of servers) toestaan:

Aangevinkt: toegang tot lokale netwerk apparaten is toegestaan

Niet aangevinkt: toegang tot lokale netwerk apparaten wordt verhinderd.

Windows

Belangrijk: Voordat u uw Network Lock instellingen verandert moet u de verbinding met de VPN verbreken. Klik in de ExpressVPN app op > Opties. Vink op het tabblad Algemeen het vakje voor Toegang tot lokale netwerk apparaten (zoals gedeelde netwerken of printers) aan of uit.

Klik op OK.

Mac

Belangrijk: Voordat u uw Network Lock instellingen verandert moet u de verbinding met de VPN verbreken. Klik in de ExpressVPN app op > Voorkeuren… Vink in het tabblad Algemeen het vakje voor Toegang tot lokale netwerk apparaten (zoals gedeelde netwerken of printers) aan of uit.

Sluit het venster.

Linux

Open Terminal. Verbreek de verbinding met deVPN voordat u de instellingen verandert. Voer het volgende commando in: expressvpn disconnect Als u de toegang tot lokale netwerk apparaten wilt verhinderen, voer dan het volgende in:

expressvpn preferences set network_lock strict Als u de toegang tot lokale netwerk apparaten wilt toestaan moet u weer terug naar de standaard instelling. Voer het volgende commando in:

expressvpn preferences set network_lock default Hulp nodig? . Terug naar boven