最近ではありとあらゆるものにアプリが提供されています。VPNアプリはもちろん、健康管理や料理の注文など、大半はスマートフォンありきの生活にシフトしています。そのため、このデジタルへの移行が人間関係にも影響を与えるのはさほど驚くことではありません。

TinderやHingeのようなマッチングアプリを使って新しい恋愛相手と出会う人は多いです。しかし、このようなデジタルな出会いを活かすのは難しいもので、特にソーシャルメディアの影響力は、破局後の立ち直りを難しくしています。一方で、オンラインを利用する時間が長くなるにつれて、対面での有意義な友人関係を築くことも非常に難しくなっています。

現代の出会いの複雑さ、そして本物のつながりを築くことの難しさに呼応して、アンチデートアプリという新しい流れが出現しました。これらのアプリは、別れた後の感情に悩む人々を助け、プラトニックな友人を作る手助けをすることを目的として開発されています。

アンチデートアプリという拡大しているトレンドを探り、かつては問題の一部と考えられていたテクノロジーが、現代の愛と友情の複雑さを単純化する上でいかに重要な役割を果たしているかを明らかにします。

補足:弊社は本記事で紹介するアプリと提携していません。各アプリのプライバシーポリシーを熟読し、そのアプリがあなたにとって十分なプライバシー保護を提供するかどうかを判断してください。ご紹介するアプリは海外アプリをメインとしていますが、日本国内で利用可能なアプリもあります。詳しくは、お住まいの国のアプリストアでご確認ください。

アンチデートアプリとは?

別れを乗り越えるのに最適なアプリ

新しい友達を作るのに最適なアプリ

アンチデートアプリを利用する際のセキュリティ対策

アンチデートアプリは恋愛に焦点を当てていますが、出会いを支援することが目的ではありません。主に以下の2つのカテゴリに分類されます。

本記事では、アプリの内容を具体的に紹介するため、英語コンテンツの画像を使用しています。翻訳版については自国のアプリストアをご確認ください。

マッチングアプリの人気が高まるにつれ、現代テクノロジーを駆使した出会いに伴う複雑さに対処するツールの必要性も増しています。

例えば、マッチングアプリが登場する以前は、人々は共通の友人や偶然の出会い、あるいは喫茶店での大胆なアプローチを通じて出会っていました。しかし、デジタルな出会いは「ゴースティング」(突然連絡が途絶えること)、「クッキージャーリング」(交際相手がいながら複数人を予備としてキープしておくこと)、そして「オービティング」(直接のやり取りをしないまま、相手に対して存在感を示し続けること)など、新しい一連の行動を生み出しました。

そのおかしな名前とは裏腹に、こうした行為は大きな精神的負担を伴うことがあります。テクノロジーは、さまざまな意味で人々を麻痺させ、出会いの習慣の共感力を低下させてきました。さらにソーシャルメディアや共有デジタルアカウントの複雑さが加わると、別れた後に元恋人から解放されるのは、果てしない迷路のように感じることがあります。そこで、別れに関連するアプリの登場です。

最適な人・用途:感情サポート

価格:5.99米ドル

プラットフォーム:iOS、Android

主な機能:実用的なアドバイス、ポジティブな言葉、毎日の励まし、セラピーゲーム

恋愛ライターのZoë Foster Blakeが発案したBreak-up Bossは、恋愛に終止符を打つ人の味方です。実践的なアドバイスや励まし、さらには元恋人にフェイクメッセージを送るなどのセラピーゲームが詰まった、自己啓発本のようなものです。

このアプリは、癒しのプロセスを通してユーザーを導き、自身の気持ちをコントロールできることを強調することで、ユーザーに力を与えます。その目的は、失恋した人に心の痛みから個人の成長へと焦点を変える方法を示すことです。

Break-Up BossはSOS引用文を通して、前向きさ、強さ、新鮮な視点を毎日一言サイズでお届けしています。また「Feel Wheel」を使えば、リアルタイムで自分に合ったアドバイスが得られます。ユーザーは(元恋人と直接話さずに言いたいことを言える)シミュレーション行動をとることができ、さらなる感情的な苦悩を避けつつ感情を処理することを助けます。

このアプリは全年齢層が対象で、AndroidとiOSの両プラットフォームで利用可能です。5.99米ドル(支払いは1度のみ)で提供されています。また、Mari Andrewによる風変わりなイラストも特徴で、重いトピックになりがちな内容に軽快さを与えています。

最適な人・用途:オンラインセラピーセッション

価格:12.49米ドル/月~

プラットフォーム:iOS、ウェブサイト

主な機能:個別にカスタマイズされたウェルネスコース、AIチャットサポート、ガイド付きジャーナリング、ムードロギング、オーディオトレーニングセッション、コミュニティサポート

Elle Huertaによって作られたMendは、彼女自身の失恋の経験から生まれたニュースレターとして始まりました。彼女の文章は友人や家族の心に深く響き、その影響を目の当たりにした結果、彼女は自らの洞察を紹介する恒久的なプラットフォームを作り上げました。

セラピストが訓練したアルゴリズムに導かれたAIチャットシステムを使用したこのセルフケアサービスは、別れの余波の中で包括的なサポートを提供するように設計されています。このアプリはまた、ユーザーの癒しの過程を支援するために、個人的にカスタマイズされたウェルネスコースやトレーニングも提供しています。

ウェブサイトおよびiOSで利用可能なMendは、別れがもたらす感情的な影響に焦点を当てることで、他のアプリとは異なる特徴を持っています。毎日のチェックイン、メンタルヘルスとウェルネスの専門家によるオーディオトレーニングセッション、ガイド付きジャーナリングを通じて、ユーザーは自分の幸福を優先するよう促されます。このアプリは、個人が自分の感情を効果的に処理できるようにする健康的な習慣の育成を奨励しています。

Mendは無料のポッドキャストと記事を提供していますが、より包括的なソリューションを望むユーザーは、次の3つのプレミアムアクセスプランから選択できます。6ヶ月99.99米ドル(ひと月あたり16.66米ドル)、3ヶ月59.99米ドル(ひと月あたり19.99米ドル)、12ヶ月149.99米ドル(ひと月あたり12.49米ドル)です。これにより、「真実の愛は傷つかない」や「バレンタインデーの準備」などのトピックを扱った音声形式のミニレッスンを受講できるようになります。プレミアム会員になると、SlackのMendコミュニティにも参加できます。このコミュニティは、アプリのインターフェイスを越えてユーザーがつながり、経験を共有できる場となっています。

最適な人・用途:進捗管理

価格:12米ドル/月~

プラットフォーム:iOS

主な機能:24時間対応AIチャットサポート、20以上のヒーリングエクササイズ、スマートジャーナル、ヒーリングトラッカー

別れてから最初の1ヶ月で自分の立ち位置を見つけるのは難しいことです。そんなときはBreakup Buddyの出番です。

最初の28日間に癒しの焦点を当てたこのAI搭載アプリは、ユーザーを正しい道に導くための体系的なプランを提供します。ユーザーの進捗状況を把握し、重要な節目を強調し、別れた後の日々の生活の中で幸せな瞬間を思い出させてくれます。

AIチャットボットは、いつでも利用可能な専用サポートシステムとして機能します。アドバイスが必要なとき、話を聞いてほしいとき、単に頼りたいときなど、いつでも質問可能です。またこのアプリは、コミュニティ共有リンクや認知行動療法に基づいたエクササイズなど、感情的苦痛の原因となる否定的な思考パターンや信念を特定し、それに対処するのに役立つさまざまなリソースも提供しています。

上記のような実用的なツールだけでなく、Breakup Buddyは自己内省と自己成長を促します。さまざまなエクササイズを通して、人間関係において自分が本当に望んでいることや必要としていることについて、貴重な洞察を得られるでしょう。

BreakupBuddyは3日間の無料トライアルを提供しています。その後、自分に最適なサブスクリプションプランを選択できます。価格は、1ヶ月18米ドル、3ヶ月43米ドル、6ヶ月75米ドル(ひと月あたり12米ドル)です。

Never Liked It Anyway: 破局後の断捨離マーケット