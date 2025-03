For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne tutorial vil vise dig hvordan du opsætter MediaStreamer på Windows.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet til at forbedre din streamingoplevelse. Hvis din enhed ikke understøtter VPN indbygget, er MediaStreamer et fremragende alternativ til streaming.

For at bruge MediaStreamer uden problemer, skal du registrere din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside. Dette gør det muligt for ExpressVPN at genkende din IP-adresse og give din enhed adgang til MediaStreamer.

Bemærk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyder ikke de privatlivs- og sikkerhedsfordele, som en VPN gør. Du kan ikke ændre placeringer med MediaStreamer.

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside

Gå til ExpressVPN DNS indstillinger. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og vælg Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Under IP-adresse registrering, vælg Registrer min IP-adresse. Hvis der står “registreret” ved siden af din IP-adresse, behøver du ikke vælge denne mulighed igen.

Aktiver Automatisk registrer min IP-adresse. Dette anbefales, da det automatisk følger ændringer af din IP-adresse.

Når du aktiverer Automatisk registrer din IP-adresse, sørg for at holde din registrerede IP-adresse opdateret ved at logge ind på din konto på ExpressVPNs hjemmeside eller bruge ExpressVPN-appen, mens du er forbundet til det samme netværk som din Windows-enhed. Dette giver enhederne på dit netværk fortsat adgang til MediaStreamer.

2. Få din MediaStreamer server IP-adresse

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og vælg Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du finde MediaStreamer DNS server IP-adresser.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

3. Åbn Netværksforbindelser indstillinger

På din Windows-enhed, tryk på Windows-tasten ⊞ + R på dit tastatur for at åbne Kør prompt. Skriv ncpa.cpl. Klik på OK.

I Netværksforbindelser vinduet, højreklik på din aktive internetforbindelse.

Hvis du er forbundet via et LAN-kabel, højreklik på Lokalnetværksforbindelse .

. Hvis du er forbundet via wi-fi, højreklik på Wi-Fi.

Vælg Egenskaber.

Hvis du bliver bedt om at tillade ændringer på din enhed, klik på Ja.

4. Konfigurer dine DNS-servere

I Egenskaber menuen, dobbeltklik på Internetprotokol Version 4 (eller bare Intern Protokol). Sørg for at Internetprotokol Version 6 (TCP/IPv6) ikke er markeret.

I Generelt fanen, vælg Brug følgende DNS-serveradresser.

For Foretrukken DNS-server og Alternativ DNS-server, indtast de MediaStreamer IP-adresser, du fandt tidligere.

Klik OK > OK.

Du har fuldført MediaStreamer opsætningsprocessen. Du har nu adgang til MediaStreamer på din Windows.

