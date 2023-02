Vigtigt: Hvis du er i et land med et højt niveau af internetcensur, skal du . Hvis du bruger manuelle konfigurationer af ExpressVPN, kan du prøve at skifte til at bruge ExpressVPN-appen for optimeret ydelse.

Denne vejledning viser dig, hvordan man løser problemer, der får VPN’en til fortsat at afbryde forbindelsen. Eksempler på problemet omfatter:

Appen afbryder med det samme eller et stykke tid efter, at den er tilsluttet.

Appen afbrydes, når din enhed er i dvaletilstand.

Du ser fejlen “VPN-forbindelsen blev afbrudt uventet.”

De sandsynlige årsager kan bl.a. være:

Indblanden fra internetudbydere

Dårlig forbindelse på den valgte VPN-serverplacering

Indblanden ved udgående pakkeoverførsel fra dit antivirus- eller online-sikkerhedsapplikation

Indblanden fra dine mobilenhedsindstillinger

Foreløbig kontrol

Før du fortsætter, skal du kontrollere, om du har en stabil internetforbindelse:

Afbryd forbindelsen til ExpressVPN. Gå ind på et par websites efter eget valg i din webbrowser.

Hvis du er i stand til at få adgang til hjemmesiderne som normalt, skyldes problemet med VPN-afbrydelse ikke din internetforbindelse. Følg nedenstående fejlfindingstrin for at løse problemet.

Hvis du ikke kan få adgang til internettet, selv når du er afbrudt forbindelsen til ExpressVPN, er der sandsynligvis et problem med din internetforbindelse. Kontroller, om din internetforbindelse er stabil eller har andre problemer.

1. Download den nyeste version af ExpressVPN

Tjek, om du bruger den nyeste version af ExpressVPN-appen. Hvis ikke, skal du sørge for at downloade den nyeste version først.

Opsætning af din ExpressVPN-app:

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

2. Forbind til en anden VPN-serverplacering

Prøv at oprette forbindelse til en anden ExpressVPN-serverplacering fra listen over Anbefalede.

Opret forbindelse til en anden serverplacering med…

Hvis du ikke længere oplever, at forbindelser afbrydes efter oprettelse af forbindelse til en anden VPN-serverplacering, kan der være et midlertidigt problem med serverplaceringen, du tidligere prøvede at oprette forbindelse til. om problemet, og brug andre VPN-serverplaceringer i mellemtiden.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

3. Skift din VPN-protokol

VPN-protokoller er de metoder, hvormed din enhed opretter forbindelse til en VPN-server.

For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge indstillingen Automatisk protokol, som er valgt som standard.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til ExpressVPN med Automatisk protokol, anbefaler vi, at du kan prøve de andre protokoller, der er anført i følgende rækkefølge:

Lightway – TCP Lightway – UDP TCP OpenVPN UDP Open VPN IKEv2

Sådan ændrer du protokollen i…

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

4. Slå batteribesparelse fra og wi-fi-indstillinger

Din mobile enheds eller smartphones batteribesparende tilstand og Wi-Fi-indstillinger kan forstyrre din VPN-forbindelse.

Slå batteribesparelse fra (kun Android)

Flere af de Android-telefoner, som er fremstillet af OEM’er (producenter af originalt udstyr), har tilstande for batteribesparelse, som kan være en smule aggresive og dermed forstyrre din VPN-forbindelse. Prøv at slå din batteribesparende tilstand fra.

Samsung-enheder

Gå til Indstillinger > Apps > ExpressVPN > Batteri > Optimer batteriforbrug. Skift strømbesparelse for ExpressVPN, så den er slået fra.

OnePlus-enheder (7T)

Gå til Indstillinger > Apps og notifikationer > Speciel appadgang > Batterioptimering. Slå strømbesparelse for ExpressVPN til.

Andre Android-enheder

Gå til Indstillinger > App og notifikationer > Speciel adgang > Ignorer batterioptimering. (Du kan også bruge din enheds indbyggede søgefunktion til at finde denne menu). Vælg ExpressVPN. Hvis du ikke kan se ExpressVPN, skal du sørge for at bruge visningen Alle apps i stedet for visningen Ikke optimeret. Vælg Vælg (eller den mulighed, der sikrer ExpressVPN, er ikke optimeret). ExpressVPN vil nu blive udelukket fra batteribesparende regler på din enhed.

Deaktiver indstillinger for netværkskift

Nogle mobilenheder skifter automatisk til at bruge data, når der registreres et ustabilt wi-fi-netværk. Det konstante skift mellem forbindelsesmetoder kan få din VPN-forbindelse til at falde. Prøv at deaktivere sådanne netværksskifteindstillinger.

iOS

Deaktiver Hjælp til wi-fi: Gå til Indstillinger > Mobilnetværk eller Mobildata. Slå Hjælp til wi-fi fra.

Android

Samsung-enheder Slå Smart netværkskift fra. Google Pixel-enheder Slå Skift automatisk til mobildata fra (kan kun fås med Google Fi): Gå til Indstillinger > Netværk og internet > wi-fi. Tryk på wi-fi-præferencer > Avanceret. Slå Skift automatisk til mobildata fra. Kontakt din Android-udbyder for flere oplysninger om andre Android-enheder..

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

5. Tilføj ExpressVPN som en undtagelse fra din antivirus- eller online-sikkerhedsapplikation

Hvis du bruger ExpressVPN-appen, mens et antivirus- eller en onlinesikkerhedsapp kører, kan dit antivirusprogram eller din app til onlinesikkerhed blokere VPN-forbindelsen.

Hvis du vil teste, om dit antivirus- eller din sikkerhedsapplikation blokerer din VPN-forbindelse, skal du:

Slå antivirus eller sikkerhedsappen fra på din enhed. (Kontakt udbyderen af dit antivirusprogram eller sikkerhedsapp for specifikke instruktioner). Opret forbindelse til en VPN-serverplacering på din ExpressVPN-app.

Hvis du kan oprette forbindelse til VPN, mens din antivirus- eller sikkerhedsapp er slået fra, er det, fordi dit antivirus eller program til onlinesikkerhed blokere din VPN-forbindelse.

For at løse dette skal du tilføje ExpressVPN som en undtagelse til din ansøgning. For andre applikationer skal du muligvis:

Skift sikkerhedsniveauet fra Højt til Mellem

Giv en undtagelse til UDP-porte 1194 til 1204

Indstil det til at stole på ExpressVPN

Forskellige antivirusser og produkter til onlinesikkerhed har forskellige trin til, hvordan man tlføjer apps som undtagelser. Kontakt udbyderen af dit antivirus eller onlinesikkerhedsapplikation for specifikke instruktioner.

Efter du har tilføjet ExpressVPN som en undtagelse til din antivirus- eller online-sikkerhedsapplikation, skal du følge disse trin:

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

6. Kontakt ExpressVPN-supportteamet

Hvis du har prøvet alle ovenstående trin, men stadig ikke kan forbinde til VPN’en, skal du .

Alternativt kan du sende dine diagnostiske oplysninger til ExpressVPN’s supporteeam. Diagnostiske oplysninger afslører muligvis årsagen til dine forbindelsesproblemer. ExpressVPN-supportteam vil kontakte dig efter modtagelse af dine oplysninger.

Windows eller Mac

Android

iOS

Linux

Routere

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen