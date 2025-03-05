Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size Windows üzerinde MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN’in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet seçeneğini seçin. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiğinizde, ExpressVPN web sitesinde hesabınıza giriş yaparak veya Windows cihazınız ile aynı ağda ExpressVPN uygulamasını kullanarak kayıtlı IP adresinizi güncel tutun. Bu, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a sürekli erişimini sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Ağ Bağlantılar ayarlarını açın

Windows cihazınızda, Windows tuşu ⊞ + R klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır komutunu açın. ncpa.cpl yazın. Tamam seçeneğine tıklayın.

Ağ Bağlantıları penceresinde, etkin internet bağlantınıza sağ tıklayın.

LAN kablosuna bağlıysanız, Yerel Ağ Bağlantısı üzerine sağ tıklayın.

üzerine sağ tıklayın. Wi-Fi ile bağlıysanız, Wi-Fi üzerine sağ tıklayın.

Özellikler‘i seçin.

Cihazınızda yapılan değişikliklere izin vermeniz istenirse, Evet seçeneğine tıklayın.

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4. DNS sunucularınızı yapılandırın

Özellikler menüsünde, Internet Protokolü Sürüm 4 (veya sadece İnternal Protokol) üzerine çift tıklayın. Internet Protokolü Sürüm 6 (TCP/IPv6)‘nın işaretlenmediğinden emin olun.

Genel sekmesinde, Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini seçin.

Tercih Edilen DNS sunucusu ve Alternatif DNS sunucusu için, önceden bulduğunuz MediaStreamer IP adreslerini girin.

Tamam > Tamam seçeneğine tıklayın.

MediaSteamer kurulum işlemini tamamladınız. Artık Windows’unuzda MediaStreamer’a erişiminiz var.

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