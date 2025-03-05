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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на Windows.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.
Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer
3. Откройте настройки сетевых подключений
4. Настройте ваши DNS серверы
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
В разделе Регистрация IP-адреса, выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Когда вы включаете Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно обновляйте ваш зарегистрированный IP-адрес, входя в свою учетную запись на сайте ExpressVPN или используя приложение ExpressVPN, подключенное к той же сети, что и ваше устройство Windows. Это предоставляет устройствам в вашей сети непрерывный доступ к MediaStreamer.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Откройте настройки сетевых подключений
На вашем устройстве Windows нажмите клавишу Windows ⊞ + R на клавиатуре, чтобы открыть строку Выполнить. Введите ncpa.cpl. Нажмите OK.
В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши ваше активное подключение к Интернету.
- Если вы подключены через LAN-кабель, щелкните правой кнопкой Локальное подключение.
- Если вы подключены через Wi-Fi, щелкните правой кнопкой Wi-Fi.
Выберите Свойства.
Если будет предложено разрешить изменения на вашем устройстве, нажмите Да.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
4. Настройте ваши DNS серверы
В меню Свойства дважды щелкните Интернет-протокол версии 4 (или просто Интернет-протокол). Убедитесь, что Интернет-протокол версии 6 (TCP/IPv6) не отмечен.
На вкладке Общие выберите Использовать следующие адреса DNS-сервера.
Для предпочитаемого DNS-сервера и альтернативного DNS-сервера введите IP-адреса MediaStreamer, которые вы нашли ранее.
Нажмите OK > OK.
Вы завершили процесс настройки MediaSteamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Windows.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.