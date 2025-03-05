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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на Windows.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса, выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Когда вы включаете Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно обновляйте ваш зарегистрированный IP-адрес, входя в свою учетную запись на сайте ExpressVPN или используя приложение ExpressVPN, подключенное к той же сети, что и ваше устройство Windows. Это предоставляет устройствам в вашей сети непрерывный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Откройте настройки сетевых подключений

На вашем устройстве Windows нажмите клавишу Windows ⊞ + R на клавиатуре, чтобы открыть строку Выполнить. Введите ncpa.cpl. Нажмите OK.

В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши ваше активное подключение к Интернету.

Если вы подключены через LAN-кабель, щелкните правой кнопкой Локальное подключение .

. Если вы подключены через Wi-Fi, щелкните правой кнопкой Wi-Fi.

Выберите Свойства.

Если будет предложено разрешить изменения на вашем устройстве, нажмите Да.

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4. Настройте ваши DNS серверы

В меню Свойства дважды щелкните Интернет-протокол версии 4 (или просто Интернет-протокол). Убедитесь, что Интернет-протокол версии 6 (TCP/IPv6) не отмечен.

На вкладке Общие выберите Использовать следующие адреса DNS-сервера.

Для предпочитаемого DNS-сервера и альтернативного DNS-сервера введите IP-адреса MediaStreamer, которые вы нашли ранее.

Нажмите OK > OK.

Вы завершили процесс настройки MediaSteamer. Теперь у вас есть доступ к MediaStreamer на вашем Windows.

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