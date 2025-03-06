Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size macOS cihazlarında MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Mac cihazınızda zaten ExpressVPN uygulamanız varsa, MediaStreamer kurmanıza gerek yoktur, ancak akış için alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN’in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafik kullanıcı arayüzü yoktur. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Aktif bir ExpressVPN aboneliği

Kullanmak istediğiniz akış hizmeti için bir abonelik (Belirli akış hizmetleri yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Bunları kullanmak için, akış hizmeti hesabınıza bağlı bölgeyi değiştirmeniz gerekebilir.)

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet seçeneğini seçin. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydedin seçeneğini etkinleştirdikten sonra, Mac cihazınızdaki ExpressVPN web sitesinde hesabınıza ara sıra giriş yaparak kayıtlı IP adresinizi güncel tutmanızdan emin olun. Alternatif olarak, <b>(</b>Mac cihazınızla aynı ağa bağlıyken herhangi bir cihazda ExpressVPN uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a erişimini sürdürmelerini sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. macOS’unuzda DNS sunucusunu yapılandırın

Mac cihazınızda > Sistem Tercihleri… seçeneğine tıklayın

Ağ seçeneğine tıklayın.

Sol taraftaki yan panelden mevcut bağlı ağınızı seçin. Gelişmiş… seçeneğine tıklayın

Üst gezinti çubuğunda DNS seçeneğine tıklayın.

DNS Sunucuları altında herhangi bir mevcut DNS sunucu adresi varsa, not edin. Ardından, seçin ve kaldırmak için tuşuna tıklayın.

tuşuna tıklayın. Önceden bulduğunuz ilk MediaStreamer IP adresini girin.

İkinci MediaStreamer sunucu IP adresini girmek için bu adımı tekrarlayın. Tamam seçeneğine tıklayın.

Mac cihazınızdaki MediaStreamer kurulumunu tamamladınız.

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MediaStreamer IP adreslerini kaldırın

Mac cihazınızda > Sistem Tercihleri… seçeneğine tıklayın Mevcut bağlı ağınızı seçin. Gelişmiş… seçeneğine tıklayın DNS seçeneğine tıklayın. MediaStreamer IP adresine tıklayın ve kaldırmak için tuşuna tıklayın. Birden fazla MediaStreamer IP adresi yapılandırdıysanız, bu adımı tekrarlayın. Tamam seçeneğine tıklayın.

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