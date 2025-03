For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne tutorial vil vise dig hvordan du opsætter MediaStreamer på macOS-enheder.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet til at forbedre din streamingoplevelse. Hvis du allerede har ExpressVPN-appen på din Mac-enhed, behøver du ikke opsætte MediaStreamer, men du kan bruge det som et alternativ til streaming.

Bemærk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyder ikke de privatlivs- og sikkerhedsfordele, som en VPN gør. MediaStreamer har ikke en grafisk brugerflade. Du kan ikke ændre placeringer med MediaStreamer.

Før du starter, skal du bruge:

Et aktivt ExpressVPN-abonnement

Et abonnement på den streamingtjeneste, du ønsker at bruge (Visse streamingtjenester er kun tilgængelige i visse regioner. For at bruge dem, skal du muligvis ændre regionen, der er knyttet til din streamingtjeneste-konto.)

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside

Gå til ExpressVPN DNS indstillinger. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og vælg Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Under IP-adresse registrering, vælg Registrer min IP-adresse. Hvis der står “registreret” ved siden af din IP-adresse, behøver du ikke vælge denne mulighed igen.

Aktiver Automatisk registrer min IP-adresse. Dette anbefales, da det automatisk følger ændringer af din IP-adresse.

Når du har aktiveret Automatisk registrer din IP-adresse, skal du sørge for at holde din registrerede IP-adresse opdateret ved lejlighedsvist at logge ind på din konto på ExpressVPN-hjemmesiden på din Mac-enhed. Alternativt kan du bruge ExpressVPN-appen (på enhver enhed), mens du er forbundet til det samme netværk som din Mac-enhed. Disse handlinger giver enhederne på dit netværk fortsat adgang til MediaStreamer.

2. Få din MediaStreamer server IP-adresse

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Til højre vil du finde MediaStreamer DNS-server IP-adresserne.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

3. Konfigurer DNS-serveren på din macOS

På din Mac-enhed, klik > Systemindstillinger…

Klik på Netværk.

I venstre sidebjælke, vælg dit nuværende tilsluttede netværk. Klik på Avanceret…

I den øverste navigationslinje, klik på DNS.

Hvis der er nogen eksisterende DNS-server-adresser under DNS-servere, så noter dem. Derefter skal du vælge den eksisterende og klikke for at fjerne den.

Klik . Indtast den første MediaStreamer IP-adresse, du fandt tidligere.

Gentag dette trin for at indtaste den anden MediaStreamer server IP-adresse. Klik OK.

Du har fuldført MediaStreamer opsætningen på din Mac-enhed.

Fjern MediaStreamer IP-adresser

På din Mac-enhed, klik > Systemindstillinger… Vælg dit nuværende tilsluttede netværk. Klik på Avanceret… Klik på DNS. Klik på MediaStreamer IP-adressen og for at fjerne den. Gentag dette trin, hvis du har konfigureret mere end én MediaStreamer IP-adresse. Klik på OK.

