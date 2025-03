Aby korzystać z naszych aplikacji i konfiguracji, najpierw zarejestruj się w celu utworzenia konta ExpressVPN.

Ten poradnik pokaże Ci jak skonfigurować MediaStreamer na urządzeniach macOS.

MediaStreamer to usługa DNS zaprojektowana w celu poprawy wrażeń z korzystania z rozrywki strumieniowej. Jeśli masz już aplikację ExpressVPN na swoim urządzeniu Mac, nie musisz konfigurować MediaStreamer, ale można go używać jako alternatywy do strumieniowania.

Uwaga: MediaStreamer nie jest VPN i nie oferuje korzyści prywatyzacyjnych oraz bezpieczeństwa jakie zapewnia VPN. MediaStreamer nie posiada graficznego interfejsu użytkownika. Nie można zmieniać lokalizacji za pomocą MediaStreamer.

Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować:

Aktywna subskrypcja ExpressVPN

Subskrypcja dla usługi strumieniowania, którą chcesz używać (Niektóre usługi strumieniowania są dostępne tylko w określonych regionach. Aby z nich korzystać, może być konieczna zmiana regionu związanego z kontem usługi strumieniowania.)

1. Zarejestruj swój adres IP na stronie ExpressVPN

Przejdź do strony ustawień DNS ExpressVPN. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania ExpressVPN i wybierz Zaloguj się.

Wprowadź kod weryfikacyjny, który został wysłany na twój e-mail.

Pod rejestracja adresu IP, wybierz Zarejestruj swój adres IP. Jeśli obok twojego adresu IP jest napisane „zarejestrowano”, nie ma potrzeby ponownego wyboru tej opcji.

Przełącz Automatycznie zarejestruj mój adres IP. Zalecane: automatycznie śledzi zmiany twojego adresu IP.

Po włączeniu Automatycznie rejestruj swój adres IP, upewnij się, że zaktualizujesz zarejestrowany adres IP, od czasu do czasu logując się na swoje konto na stronie ExpressVPN na swoim urządzeniu Mac. Alternatywnie, możesz użyć aplikacji ExpressVPN (na dowolnym urządzeniu), będąc połączonym z tą samą siecią co Twoje urządzenie Mac. Te działania zapewniają urządzeniom w Twojej sieci ciągły dostęp do MediaStreamer.

2. Uzyskaj swój serwerowy adres IP MediaStreamer

Przejdź do strony konfiguracji ExpressVPN. Po prawej stronie znajdziesz adresy IP serwera DNS MediaStreamer.

Pozostaw otwarte to okno przeglądarki. Potrzebujesz tych informacji do późniejszej konfiguracji.

3. Skonfiguruj serwer DNS na macOS

Na swoim urządzeniu Mac kliknij > Preferencje systemowe…

Kliknij Sieć.

W lewym panelu bocznym wybierz swoją aktualnie połączoną sieć. Kliknij Zaawansowane…

Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij DNS.

Jeśli istnieje jakiś adres serwera DNS pod Serwery DNS, zanotuj go. Następnie wybierz go i kliknij aby usunąć.

Kliknij . Wprowadź pierwszy adres IP MediaStreamer, który znalazłeś wcześniej.

Powtórz ten krok, aby wprowadzić drugi adres serwera IP MediaStreamer. Kliknij OK.

Ukończyłeś proces konfiguracji MediaStreamer na swoim urządzeniu Mac.

Usuń adresy IP MediaStreamer

Na swoim urządzeniu Mac kliknij > Preferencje systemowe… Wybierz swoją aktualnie połączoną sieć. Kliknij Zaawansowane… Kliknij DNS. Kliknij adres IP MediaStreamer i aby go usunąć. Powtórz ten krok, jeśli skonfigurowałeś więcej niż jeden adres IP MediaStreamer. Kliknij OK.

