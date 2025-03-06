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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на устройствах macOS.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если у вас уже установлено приложение ExpressVPN на вашем устройстве Mac, вам не нужно настраивать MediaStreamer, но вы можете использовать его в качестве альтернативы для потоковой передачи.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. MediaStreamer не имеет графического интерфейса пользователя. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Перед началом вам потребуется:

Активная подписка на ExpressVPN

Подписка на потоковый сервис, который вы хотите использовать (Некоторые потоковые сервисы доступны только в определенных регионах. Чтобы их использовать, вам может понадобиться изменить регион, связанный с вашей учетной записью потокового сервиса.)

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса, выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Как только вы включите Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, иногда входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN на вашем устройстве Mac. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваше устройство Mac. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте DNS-сервер на вашем macOS

На вашем устройстве Mac нажмите > Системные настройки…

Нажмите Сеть.

В левой боковой панели выберите вашу текуще подключённую сеть. Нажмите Продвинутые…

В верхней панели навигации нажмите DNS.

Если под DNS-сервера уже есть адрес какого-либо DNS-сервера, запишите его. После этого выберите его и нажмите чтобы удалить его.

Нажмите . Введите первый IP-адрес MediaStreamer, который вы нашли ранее.

Повторите этот шаг, чтобы ввести второй IP-адрес сервера MediaStreamer. Нажмите OK.

Вы завершили настройку MediaStreamer на вашем устройстве Mac.

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Удалить IP-адреса MediaStreamer

На вашем устройстве Mac нажмите > Системные настройки… Выберите вашу текущую подключенную сеть. Нажмите Продвинутые… Нажмите DNS. Нажмите на IP-адрес MediaStreamer и чтобы удалить его. Повторите этот шаг, если вы настроили более одного IP-адреса MediaStreamer. Нажмите OK.

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