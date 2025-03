Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este tutorial mostrará como configurar o MediaStreamer em dispositivos macOS.

O MediaStreamer é um serviço de DNS projetado para melhorar sua experiência de streaming. Se você já tem o aplicativo ExpressVPN no seu dispositivo Mac, não é necessário configurar o MediaStreamer, mas você pode usá-lo como alternativa para streaming.

Nota: O MediaStreamer não é uma VPN e não oferece os benefícios de privacidade e segurança de uma VPN. O MediaStreamer não possui uma interface gráfica de usuário. Você não pode mudar de localização com o MediaStreamer.

Antes de começar, você precisará de:

Uma assinatura ativa do ExpressVPN

Uma assinatura para o serviço de streaming que você deseja usar (Certos serviços de streaming estão disponíveis apenas em determinadas regiões. Para usá-los, você pode precisar alterar a região associada à sua conta de serviço de streaming.)

1. Registre seu endereço IP no site do ExpressVPN

Acesse a página de configurações de DNS do ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais do ExpressVPN e selecione Entrar.

Digite o código de verificação enviado para seu email.

Em Registro de endereço IP, selecione Registrar meu endereço IP. Se você ver “registrado” ao lado do seu endereço IP, não há necessidade de selecionar esta opção novamente.

Ative Registrar meu endereço IP automaticamente. Isso é recomendado, pois rastreia automaticamente as mudanças no seu endereço IP.

Uma vez que você habilitou Registrar automaticamente seu endereço IP, certifique-se de manter seu endereço IP registrado atualizado de vez em quando fazendo login na sua conta no site da ExpressVPN no seu dispositivo Mac. Alternativamente, você pode usar o aplicativo ExpressVPN (em qualquer dispositivo) enquanto estiver conectado à mesma rede que seu dispositivo Mac. Essas ações garantem que os dispositivos na sua rede continuem com acesso ao MediaStreamer.

2. Obtenha o endereço IP do servidor MediaStreamer

Acesse a página de configuração do ExpressVPN. À direita, você encontrará os endereços IP do servidor DNS do MediaStreamer.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará desta informação para a configuração posteriormente.

3. Configure o servidor DNS no seu macOS

No seu dispositivo Mac, clique em > Preferências do Sistema…

Clique em Rede.

Na barra lateral à esquerda, selecione sua rede conectada atual. Clique em Avançado…

Na barra de navegação superior, clique em DNS.

Se houver algum endereço de servidor DNS existente em Servidores DNS, faça uma anotação. Após isso, selecione-o e clique em para removê-lo.

Clique em . Digite o primeiro endereço IP do MediaStreamer que você encontrou anteriormente.

Repita este passo para inserir o segundo endereço IP do servidor MediaStreamer. Clique em OK.

Você concluiu o processo de configuração do MediaStreamer no seu dispositivo Mac.

Remova os endereços IP do MediaStreamer

No seu dispositivo Mac, clique em > Preferências do Sistema… Selecione sua rede conectada atual. Clique em Avançado… Clique em DNS. Clique no endereço IP do MediaStreamer e para removê-lo. Repita este passo se você configurou mais de um endereço IP do MediaStreamer. Clique em OK.

