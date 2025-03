Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questo tutorial ti mostrerà come configurare MediaStreamer su dispositivi macOS.

MediaStreamer è un servizio DNS progettato per migliorare la tua esperienza di streaming. Se hai già l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo Mac, non è necessario configurare MediaStreamer, ma puoi usarlo come alternativa per lo streaming.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre i benefici di privacy e sicurezza di una VPN. MediaStreamer non ha un’interfaccia grafica utente. Non è possibile cambiare le posizioni con MediaStreamer.

Prima di iniziare, avrai bisogno di:

Un abbonamento attivo a ExpressVPN

Un abbonamento per il servizio di streaming che desideri utilizzare (Alcuni servizi di streaming sono disponibili solo in determinate regioni. Per utilizzarli, potrebbe essere necessario cambiare la regione associata al tuo account del servizio di streaming.)

1. Registra il tuo Indirizzo IP sul sito web di ExpressVPN

Vai alla pagina delle impostazioni DNS di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e seleziona Accedi.

Inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo email.

Sotto registrazione Indirizzo IP, seleziona Registra il mio Indirizzo IP. Se accanto al tuo Indirizzo IP appare già la dicitura “registrato”, non è necessario selezionare di nuovo questa opzione.

Attiva Registra automaticamente il mio Indirizzo IP. È consigliato poiché rileva automaticamente le modifiche al tuo Indirizzo IP.

Una volta che hai abilitato Registrare automaticamente il tuo Indirizzo IP, assicurati di mantenere aggiornato il tuo Indirizzo IP registrato facendo di tanto in tanto accesso al tuo account sul sito di ExpressVPN sul tuo dispositivo Mac. In alternativa, puoi usare l’app di ExpressVPN (su qualsiasi dispositivo) mentre sei connesso alla stessa rete del tuo dispositivo Mac. Queste azioni garantiscono ai dispositivi sulla tua rete l’accesso continuo a MediaStreamer.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

2. Ottieni il tuo Indirizzo IP del server MediaStreamer

Vai alla pagina di installazione di ExpressVPN. A destra, troverai gli Indirizzi IP del server DNS di MediaStreamer.

Mantieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno di queste informazioni per la configurazione successiva.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

3. Configura il server DNS sul tuo macOS

Sul tuo dispositivo Mac, clicca > Preferenze di Sistema…

Clicca Rete.

Nella barra laterale sinistra, seleziona la tua rete connessa attualmente. Fai clic su Avanzate…

Nella barra di navigazione in alto, clicca DNS.

Se c’è un indirizzo esistente di server DNS sotto Server DNS, prendi nota. Dopo di che, selezionalo e fai clic su per rimuoverlo.

Clicca . Inserisci il primo Indirizzo IP di MediaStreamer che hai trovato in precedenza.

Ripeti questo passaggio per inserire il secondo indirizzo IP del server MediaStreamer. Clicca OK.

Hai completato la configurazione di MediaStreamer sul tuo dispositivo Mac.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Rimuovi gli Indirizzi IP di MediaStreamer

Sul tuo dispositivo Mac, clicca > Preferenze di Sistema… Seleziona la tua rete connessa attualmente. Clicca su Avanzate… Clicca DNS. Clicca sull’Indirizzo IP di MediaStreamer e per rimuoverlo. Ripeti questo passaggio se hai configurato più di un Indirizzo IP di MediaStreamer. Clicca OK.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio