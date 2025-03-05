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Bu kılavuz, Linux için ExpressVPN uygulaması yükleyicisinde özgünlüğü nasıl doğrulayacağınızı gösterecektir. Bu süreç, ExpressVPN’in Linux yükleyicilerini dijital olarak imzalamak için kullandığı PGP adlı bir sistemi kullanmayı gerektirir.

1. PGP anahtarını indirin

PGP anahtarını indirmenin iki yöntemi vardır. Aşağıdaki sırayla deneyin:

Yöntem 1:

Aşağıdaki komutu çalıştırarak ExpressVPN PGP anahtarını indirin:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xAFF2A1415F6A3A38

Bir sonraki adıma geçin ve PGP anahtarının parmak izini doğrulayın. Yukarıdaki yöntem sizin için çalışmazsa, aşağıdaki yöntemi deneyin.

Yöntem 2:

Aşağıdaki komutu çalıştırarak PGP anahtarını indirin:

wget https://www.expressvpn.com/expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

Alternatif olarak, PGP anahtarını indirebilirsiniz. İstendiğinde, Dosyayı Kaydet seçeneğine tıklayın.

Sonra, aşağıdaki komutu çalıştırarak PGP anahtarını içe aktarın:

gpg --import expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

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2. PGP anahtarının parmak izini doğrulama

PGP anahtarını kullanmadan önce, PGP anahtarının ExpressVPN’den olduğundan emin olmak için parmak izini doğrulamanız önerilir.

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

gpg --fingerprint release@expressvpn.com

PGP anahtarının parmak izinin 1D0B 09AD 6C93 FEE9 3FDD BD9D AFF2 A141 5F6A 3A38 olduğunu doğrulayın.

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3. Uygulama yükleyicisini ve imza dosyasını indirin

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Dağıtım versiyonunuzu seçin. İndir seçeneğine tıklayın. İmza dosyası seçeneğine tıklayın.



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4. Yükleyicinin imzasını doğrulayın

İndirdiğiniz uygulama yükleyicisinin ExpressVPN’den olduğunu doğrulamak için bu adımları izleyin.

Terminal’de, yükleyici dosyasını ve imza dosyasını indirdiğiniz klasöre gidin. Örneğin: cd ~/Downloads/ Aşağıdaki komutu çalıştırın: gpg --verify [name of the signature file you downloaded].asc İndirdiğiniz uygulama yükleyicisi özgünse, görünen birincil anahtar parmak izi, daha önce indirilen PGP anahtarının parmak iziyle eşleşmelidir.



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