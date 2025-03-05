Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как проверить подлинность установщика приложения для приложения ExpressVPN для Linux. Этот процесс требует использования системы под названием PGP, которую ExpressVPN использует для цифровой подписи своих установщиков для Linux.

1. Загрузите PGP-ключ

Существует два метода загрузки PGP-ключа. Попробуйте их в следующем порядке:

Метод 1:

Загрузите PGP-ключ ExpressVPN, выполнив следующую команду:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xAFF2A1415F6A3A38

Перейдите к следующему шагу, чтобы проверить отпечаток PGP-ключа. Если вышеупомянутый метод не работает для вас, попробуйте метод ниже.

Метод 2:

Загрузите PGP-ключ, выполнив следующую команду:

wget https://www.expressvpn.com/expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

Или вы можете загрузить PGP-ключ. Когда будет предложено, нажмите Сохранить файл.

Далее, импортируйте PGP-ключ, выполнив следующую команду:

gpg --import expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

Нужна помощь?

Вернуться наверх

2. Проверьте отпечаток PGP-ключа

Перед использованием PGP-ключа рекомендуется проверить его отпечаток, чтобы убедиться, что PGP-ключ принадлежит ExpressVPN.

Введите следующую команду:

gpg --fingerprint release@expressvpn.com

Проверьте, что отпечаток PGP-ключа соответствует 1D0B 09AD 6C93 FEE9 3FDD BD9D AFF2 A141 5F6A 3A38.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

3. Загрузите установщик приложения и файл подписи

Войдите в свой аккаунт ExpressVPN. Выберите версию вашего дистрибутива. Нажмите Загрузить. Нажмите Файл подписи.



Нужна помощь?

Вернуться наверх

4. Проверьте подпись установщика

Следуйте этим шагам, чтобы убедиться, что загружаемый вами установщик приложения принадлежит ExpressVPN.

В Терминале перейдите в папку, где вы загрузили файл установщика и файл подписи. Например: cd ~/Downloads/ Введите следующую команду: gpg --verify [name of the signature file you downloaded].asc Если загруженный вами установщик приложения подлинный, основной отпечаток, который появится, должен совпадать с отпечатком PGP-ключа, который вы загружали ранее.



Нужна помощь?

Вернуться наверх