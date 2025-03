For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne guide vil vise dig hvordan du bekræfter ægtheden af installationsprogrammet til ExpressVPN-app’en for Linux. Denne proces kræver brugen af et system kaldet PGP, som ExpressVPN anvender til digital signering af deres installationsprogrammer til Linux.

1. Download PGP-nøglen

Der er to metoder til at downloade PGP-nøglen. Prøv dem i følgende rækkefølge:

Metode 1:

Download ExpressVPN PGP-nøglen ved at køre følgende kommando:

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xAFF2A1415F6A3A38

Fortsæt til næste trin for at bekræfte fingeraftrykket af PGP-nøglen. Hvis ovenstående metode ikke virker for dig, prøv metoden nedenfor.

Metode 2:

Download PGP-nøglen ved at køre følgende kommando:

wget https://www.expressvpn.com/expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

Alternativt kan du downloade PGP-nøglen. Når du bliver bedt om det, klik på Gem fil.

Dernæst importér PGP-nøglen ved at køre følgende kommando:

gpg --import expressvpn_release_public_key_0xAFF2A1415F6A3A38.asc

2. Bekræft fingeraftrykket af PGP-nøglen

Før du bruger PGP-nøglen, anbefales det at bekræfte dens fingeraftryk for at sikre, at PGP-nøglen kommer fra ExpressVPN.

Kør følgende kommando:

gpg --fingerprint release@expressvpn.com

Bekræft, at fingeraftrykket af PGP-nøglen er 1D0B 09AD 6C93 FEE9 3FDD BD9D AFF2 A141 5F6A 3A38.

3. Download app-installationsprogrammet og signaturfilen

Log ind på din ExpressVPN-konto. Vælg din distribitutionsversion. Klik på Download. Klik på Signaturfil.



4. Bekræft signaturen på installationsprogrammet

Følg disse trin for at bekræfte, at det app-installationsprogram du downloader er fra ExpressVPN.

I Terminal, naviger til den mappe, hvor du har downloadet installationsfilen og signaturfilen. For eksempel: cd ~/Downloads/ Kør følgende kommando: gpg --verify [name of the signature file you downloaded].asc Hvis det app-installationsprogram du har downloadet er autentisk, skal det primære nøgleaftryk, der vises, matche fingeraftrykket af den PGP-nøgle, du downloadede tidligere.



