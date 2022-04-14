Bu rehber, ExpressVPN Keys (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) için Chrome uzantısını nasıl kuracağınızı gösterir. ExpressVPN Keys Chrome tarayıcı uzantısını Chrome Web Mağazası’ndan indirebilirsiniz. Chrome’un yanı sıra Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur.

Uzantıyı kullanmak için Windows, Mac veya Linux cihazınızda ExpressVPN uygulamasının yüklü olması ve bir ExpressVPN hesabınızın olması gerekir.

Önemli: ExpressVPN Keys Chrome uzantısı birkaç hafta içinde kullanıma sunuluyor, fakat tüm kullanıcılar tarafından hemen kullanılamayacak. Kullanamayacak ve hemen hesap açamayacak olsanız da şifre yöneticisini yüklü hâlde tutun ve sizin için hazır olduğu bildirimini bekleyin.

ExpressVPN Keys Chrome tarayıcı uzantısını kurun

1. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını indirin

Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave üzerinden, ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısı indirme sayfasını ziyaret edin.

(Microsoft Edge kullanıyorsanız en üstte Diğer mağazalardan uzantılar ekle seçeneğini görebilirsiniz. Üzerine tıklayın ve sonra İzin Ver‘e tıklayın.) [Tarayıcıya] ekle > Uzantıyı ekle‘ye tıklayın.

2. ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını indirin

ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Windows, Mac veya Linux cihazınızda ExpressVPN’in en yeni versiyonunu yüklemeniz ve etkinleştirmeniz istenebilir. Yönergeleri takip edin.

Henüz bir ExpressVPN Keys hesabı oluşturmadıysanız sonraki bölümde bulunan yönergeleri takip edin.

3. Bir ExpressVPN Keys hesabı oluşturun

Bir birincil şifre oluşturun. Güçlü bir şifreyi nasıl oluşturacağınızı öğrenin. Kurtarma kodunu güvenli bir yerde saklayın. Birincil şifrenizi kaybetmeniz durumunda şifre yöneticinize erişmek için kurtarma koduna ihtiyacınız olacak. İstendiği takdirde, e-postanıza gönderilen altı haneli doğrulama kodunu girin.

Herhangi bir uygulamaya veya web sitesine giriş yaptığınızda, şifre yöneticisi sizden giriş bilgilerinizi kaydetmenizi isteyecek.

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Başka bir cihazda ExpressVPN Keys kurun

ExpressVPN Keys hesabınızı zaten oluşturduysanız ExpressVPN Keys’i tüm cihazlarınıza yüklemek için şu yönergeleri takip edin:

Başka bir cihaza ExpressVPN Keys yükleyin: Windows, Mac ve Linux: Chrome uzantısı

Android: ExpressVPN Android uygulaması

iOS: ExpressVPN iOS uygulaması Şifre yöneticisini etkinleştirmek için yönergeleri izleyin. İstenirse e-postanıza gönderilen altı haneli doğrulama kodunu girin. Şifre yöneticisinin kilidini açın.

Giriş bilgileriniz, cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize edilir.

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ExpressVPN Keys nasıl kullanılır

ExpressVPN Keys’in nasıl kullanıldığını öğrenmek için aşağıdaki yönergelere göz atın:

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Hata bildirin

Tarayıcı uzantısını kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın. YARDIM sekmesine tıklayın. Sorun bildir‘e tıklayın. Yönergeleri izleyin.

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