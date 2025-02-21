Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken BBC iPlayer akışı yapamayan İngiliz kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

1. Sunucu konumunu değiştirin

Eğer İngiltere kullanıcısıysanız ve BBC iPlayer akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:

UK (Doğu Londra UK (Docklands BK – Londra UK – Wembley UK (Midlands

Aşağıda VPN sunucusu konumunuzu değiştirmek için talimatlar bulunmaktadır:

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2. Web tarayıcısında BBC iPlayer’ı yayınlayın

https://www.bbc.co.uk/iplayer adresine giderek web tarayıcınızdan BBC iPlayer’ı yayınlamayı deneyin.

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan BBC iPlayer akışında sorun yaşıyorsanız:

Aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin: UK (Doğu Londra

UK (Docklands

BK – Londra

UK – Wembley

UK (Midlands Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, BBC iPlayer hesabınızdan çıkış yapıp önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemeyi deneyin. Chrome’da önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemek için: BBC iPlayer hesabınızdan çıkış yapın. Chrome tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın ve > Tarama Verilerini Sil… Zaman aralığı altından Tüm zamanlar seçeneğini seçin. Çerezler ve diğer site verileri ve Önbelleğe alınmış resimler ve dosyalar için kutuları işaretleyin. Verileri sil seçeneğine tıklayın.

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Hâlâ VPN’e bağlıyken BBC iPlayer akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

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ExpressVPN, BBC iPlayer ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahalesi olmadan çevrimiçi gizlilik ve güvenliği her zaman sağlayabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden her zaman kendi koşullarımıza, BBC Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, ExpressVPN ile BBC iPlayer izlerken İngiltere’de bulunmanızı gerektirir.