Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken BBC iPlayer akışı yapamayan İngiliz kullanıcılar içindir.
Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Git…
1. Sunucu konumunu değiştirin
2. Web tarayıcısında BBC iPlayer’ı yayınlayın
3. Destek ile İletişime Geçin
1. Sunucu konumunu değiştirin
Eğer İngiltere kullanıcısıysanız ve BBC iPlayer akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:
- UK (Doğu Londra
- UK (Docklands
- BK – Londra
- UK – Wembley
- UK (Midlands
Aşağıda VPN sunucusu konumunuzu değiştirmek için talimatlar bulunmaktadır:
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Web tarayıcısında BBC iPlayer’ı yayınlayın
https://www.bbc.co.uk/iplayer adresine giderek web tarayıcınızdan BBC iPlayer’ı yayınlamayı deneyin.
VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan BBC iPlayer akışında sorun yaşıyorsanız:
- Aşağıdaki sırayla farklı VPN sunucusu konumlarına geçmeyi deneyin:
- UK (Doğu Londra
- UK (Docklands
- BK – Londra
- UK – Wembley
- UK (Midlands
- Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, BBC iPlayer hesabınızdan çıkış yapıp önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemeyi deneyin. Chrome’da önbelleğinizi ve çerezlerinizi temizlemek için:
- BBC iPlayer hesabınızdan çıkış yapın.
- Chrome tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın ve > Tarama Verilerini Sil…
- Zaman aralığı altından Tüm zamanlar seçeneğini seçin.
- Çerezler ve diğer site verileri ve Önbelleğe alınmış resimler ve dosyalar için kutuları işaretleyin.
- Verileri sil seçeneğine tıklayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Destek ile İletişime Geçin
Hâlâ VPN’e bağlıyken BBC iPlayer akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.