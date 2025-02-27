Ayrık tünelleme özelliği, hangi uygulamaların VPN üzerinden çalıştırılacağını seçmenize olanak tanır. Bu Mac sürümlerinde mevcuttur:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

Bölünmüş tünelleme özelliği macOS 11 (Big Sur) ve üstü için desteklenmiyor.

ExpressVPN macOS 11 veya üstü sürümüne yükseltmeden önce Mac’inize kuruluysa, yükseltme sonrasında:

“Bu macOS sürümüyle ayrık tünelleme kullanılamaz ve devre dışı bırakılmıştır.” şeklinde bir uyarı göreceksiniz.

Artık ExpressVPN uygulamasının Tercihler… menüsünde ayrık tünelleme seçeneğini görmeyeceksiniz.

ExpressVPN, macOS 11 veya daha üstü sürüme yükselttikten sonra Mac’inize kurulmuşsa, ExpressVPN uygulamasının Tercihler… menüsünde ayrık tünelleme seçeneğini görmeyeceksiniz.

Ayrık tünelleme özelliği, VPN hizmetinin çalışması için gerekli değildir, ancak korunmak istediğiniz trafiği seçmenize olanak tanır. Bölünmüş tünellemeyi kullanmaya devam etmek için macOS 10.15 veya daha eski bir sürümde kalmayı düşünebilirsiniz.

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