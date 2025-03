O recurso de túnel dividido permite que você escolha quais apps executar através da VPN. Está disponível nestas versões do Mac:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

O túnel dividido não é suportado no macOS 11 (Big Sur) e superior.

Se o ExpressVPN já estava instalado no seu Mac antes da atualização para o macOS 11 ou superior, após a atualização:

Você verá um aviso que diz “O túnel dividido não está disponível nesta versão do macOS e foi desativado.”

Você não verá mais a opção de túnel dividido no menu Preferências… do app ExpressVPN.

Se o ExpressVPN for instalado no seu Mac após a atualização para o macOS 11 ou superior, você não verá a opção de túnel dividido no menu Preferências… do app ExpressVPN.

A funcionalidade de túnel dividido não é necessária para o serviço de VPN funcionar, mas permite que você escolha o tráfego que deseja proteger com a VPN. Para continuar usando o túnel dividido, considere permanecer no macOS 10.15 ou inferior.

