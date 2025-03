Met de split-tunneling functie kun je kiezen welke apps je via de VPN wilt draaien. Het is beschikbaar op deze Mac-versies:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

De split-tunneling functie wordt niet ondersteund op macOS 11 (Big Sur) en hoger.

Als ExpressVPN al op je Mac was geïnstalleerd voordat je naar macOS 11 of hoger upgrade, ontvang je na de upgrade:

Je ziet een waarschuwing die zegt “Split tunneling is niet beschikbaar met deze versie van macOS en is uitgeschakeld.”

Je ziet niet langer de split-tunneling optie in het Voorkeuren… menu van de ExpressVPN app.

Als ExpressVPN is geïnstalleerd op je Mac na de upgrade naar macOS 11 of hoger, zie je de split-tunneling optie niet in het Voorkeuren… menu van de ExpressVPN app.

De split-tunneling functie is niet nodig voor de VPN-dienst om te werken, maar het stelt je in staat om te kiezen welk verkeer je met de VPN wilt beschermen. Om split tunneling te blijven gebruiken, overweeg om op macOS 10.15 of lager te blijven.

