Последнее обновление:

Функция раздельного туннелирования позволяет выбрать, какие приложения запускать через VPN. Она доступна в следующих версиях Mac:

  • Mac OS X 10.11
  • macOS 10.12
  • macOS 10.13
  • macOS 10.14
  • macOS 10.15

Функция раздельного туннелирования не поддерживается в macOS 11 (Big Sur) и выше.

Если ExpressVPN был установлен на вашем Mac до обновления до macOS 11 или выше, после обновления:

  • Вы увидите предупреждение: “Раздельное туннелирование недоступно в этой версии macOS и было отключено.”
  • Вы больше не увидите опцию раздельного туннелирования в меню Предпочтения… приложения ExpressVPN.

Вы увидите предупреждение: “Раздельное туннелирование недоступно в этой версии macOS и было отключено” после обновления.

Если ExpressVPN установлен на вашем Mac после обновления до macOS 11 или выше, вы не увидите опцию раздельного туннелирования в меню Предпочтения… приложения ExpressVPN.

Функция раздельного туннелирования не является обязательной для работы VPN-сервиса, но позволяет выбрать трафик, который вы хотите защитить с помощью VPN. Чтобы продолжить использовать раздельное туннелирование, рассматривайте возможность оставаться на macOS 10.15 или ниже.

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