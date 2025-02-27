Функция раздельного туннелирования позволяет выбрать, какие приложения запускать через VPN. Она доступна в следующих версиях Mac:
- Mac OS X 10.11
- macOS 10.12
- macOS 10.13
- macOS 10.14
- macOS 10.15
Функция раздельного туннелирования не поддерживается в macOS 11 (Big Sur) и выше.
Если ExpressVPN был установлен на вашем Mac до обновления до macOS 11 или выше, после обновления:
- Вы увидите предупреждение: “Раздельное туннелирование недоступно в этой версии macOS и было отключено.”
- Вы больше не увидите опцию раздельного туннелирования в меню Предпочтения… приложения ExpressVPN.
Если ExpressVPN установлен на вашем Mac после обновления до macOS 11 или выше, вы не увидите опцию раздельного туннелирования в меню Предпочтения… приложения ExpressVPN.
Функция раздельного туннелирования не является обязательной для работы VPN-сервиса, но позволяет выбрать трафик, который вы хотите защитить с помощью VPN. Чтобы продолжить использовать раздельное туннелирование, рассматривайте возможность оставаться на macOS 10.15 или ниже.
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