Funkcja dzielonego tunelowania pozwala na wybór, które aplikacje mają być uruchamiane przez VPN. Jest dostępna w tych wersjach Maca:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

Funkcja dzielonego tunelowania nie jest obsługiwana na macOS 11 (Big Sur) i nowszych.

Jeśli ExpressVPN zostało zainstalowane już na Twoim Macu przed uaktualnieniem do macOS 11 lub nowszego, po aktualizacji:

You will see a warning that says “Split tunneling is not available with this version of macOS and has been disabled.”

Nie będziesz już widzieć opcji dzielonego tunelowania w menu Preferencji… aplikacji ExpressVPN.

Jeśli ExpressVPN jest zainstalowane na Twoim Macu po uaktualnieniu do macOS 11 lub nowszego, nie zobaczysz opcji dzielonego tunelowania w menu Preferencji… aplikacji ExpressVPN.

Funkcja dzielonego tunelowania nie jest konieczna do działania usługi VPN, ale pozwala wybrać ruch, który chcesz chronić za pomocą VPN. To continue using split tunneling, consider staying on macOS 10.15 or below.

Potrzebujesz pomocy?

Powrót na górę