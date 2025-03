Funksjonen for delt tunnelering lar deg velge hvilke apper som skal kjøres gjennom VPN. Den er tilgjengelig på disse Mac-versjonene:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

Split tunneling støttes ikke på macOS 11 (Big Sur) og nyere.

Hvis ExpressVPN allerede var installert på din Mac før oppgradering til macOS 11 eller nyere, etter oppgraderingen:

Du vil se en advarsel som sier «Delt tunnelering er ikke tilgjengelig med denne versjonen av macOS og har blitt deaktivert.»

Du vil ikke lenger se alternativet for delt tunnelering i Preferanser… menyen i ExpressVPN-appen.

Hvis ExpressVPN er installert på din Mac etter oppgradering til macOS 11 eller nyere, vil du ikke se alternativet for delt tunnelering i Preferanser… menyen i ExpressVPN-appen.

Funksjonen for delt tunnelering er ikke nødvendig for at VPN-tjenesten skal fungere, men den lar deg velge trafikken du vil beskytte med VPN. For å fortsette å bruke split tunneling, vurder å forbli på macOS 10.15 eller eldre.

