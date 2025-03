La funzione di split-tunneling consente di scegliere quali app eseguire tramite la VPN. È disponibile su queste versioni di Mac:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

Il tunneling diviso non è supportato su macOS 11 (Big Sur) e versioni successive.

Se ExpressVPN è stato installato sul tuo Mac prima dell’aggiornamento a macOS 11 o versioni successive, dopo l’aggiornamento:

Vedrai un avviso che indica: “Lo split-tunneling non è disponibile con questa versione di macOS ed è stato disabilitato.”

Non vedrai più l’opzione di split-tunneling nel menu Preferenze… dell’app ExpressVPN.

Se ExpressVPN è installato sul tuo Mac dopo l’aggiornamento a macOS 11 o versioni successive, non vedrai l’opzione di split-tunneling nel menu Preferenze… dell’app ExpressVPN.

La funzione di split-tunneling non è necessaria affinché il servizio VPN funzioni, ma ti consente di scegliere il traffico che desideri proteggere con la VPN. To continue using split tunneling, consider staying on macOS 10.15 or below.

