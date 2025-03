Split-tunneling-funktionen giver dig mulighed for at vælge, hvilke apps der skal køre gennem VPN-tjenesten. Den er tilgængelig på disse Mac-versioner:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

Split-tunneling-funktionen understøttes ikke på macOS 11 (Big Sur) og derover.

Hvis ExpressVPN allerede var installeret på din Mac før opgraderingen til macOS 11 eller derover, så efter opgraderingen:

Du vil se en advarsel, der siger “Split-tunneling er ikke tilgængelig med denne version af macOS og er blevet deaktiveret.”

Du vil ikke længere se muligheden for split-tunneling i ExpressVPN-appens Indstillinger… menu.

Hvis ExpressVPN installeres på din Mac efter opgradering til macOS 11 eller derover, vil du ikke se muligheden for split-tunneling i ExpressVPN-appens Indstillinger… menu.

Split-tunneling-funktionen er ikke nødvendig for at VPN-tjenesten kan fungere, men den giver dig mulighed for at vælge den trafik, du vil beskytte med VPN. For at fortsætte med at bruge split-tunneling, overvej at blive på macOS 10.15 eller derunder.

