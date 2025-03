La función de tunelización dividida le permite elegir qué aplicaciones ejecutar a través de la VPN. Está disponible en estas versiones de Mac:

Mac OS X 10.11

macOS 10.12

macOS 10.13

macOS 10.14

macOS 10.15

La función de tunelización dividida no es compatible con macOS 11 (Big Sur) y superior.

Si ExpressVPN ya estaba instalado en su Mac antes de actualizar a macOS 11 o superior, después de la actualización:

Verá una advertencia que dice “La tunelización dividida no está disponible con esta versión de macOS y ha sido deshabilitada.”

Ya no verá la opción de tunelización dividida en el menú Preferencias… de la aplicación ExpressVPN.

Si ExpressVPN se instala en su Mac después de actualizar a macOS 11 o superior, no verá la opción de tunelización dividida en el menú Preferencias… de la aplicación ExpressVPN.

La función de tunelización dividida no es necesaria para que el servicio de VPN funcione, pero le permite elegir el tráfico que desea proteger con la VPN. To continue using split tunneling, consider staying on macOS 10.15 or below.

