Выполните указанные ниже действия, если:

приложение ExpressVPN не запускается

вы видите одно из следующих сообщений об ошибке: «Сервер недоступен» «Сервис недоступен» «Сервис не запускается»



Предварительная проверка Закройте и снова откройте приложение ExpressVPN, чтобы проверить, решена ли проблема. Если проблема осталась:

Если неполадки всё еще не устранены, выполните указанные ниже действия для своего устройства Windows:

Windows 7

Откройте меню Пуск. Перейдите в раздел Все программы > Стандартные. Щелкните правой кнопкой мыши пункт Командная строка и выберите Запуск от имени администратора, чтобы запустить программу с полными административными привилегиями. В командной строке введите:

net start ExpressVpnservice Нажмите Ввод. Снова запустите ExpressVPN. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN. Нужна помощь? . Наверх

Windows 8 и 10

Нажмите кнопку Пуск или сочетание клавиш Windows + X, чтобы открыть диаологовое окно. Выберите Командная строка (Администратор). В командной строке введите:

net start ExpressVpnservice Нажмите Ввод. Снова запустите приложение ExpressVPN. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN. Нужна помощь? . Наверх

Windows Server

Вы не сможете запустить ExpressVPN, если на вашем устройстве не включена служба беспроводных локальных сетей. Чтобы включить эту службу: Выйдите из приложения ExpressVPN. Откройте Диспетчер серверов. Выберите Свойства > Добавить свойство. Выберите Служба беспроводных локальных сетей. Нажмите Установить > Закрыть > Готово. Запустите приложение ExpressVPN. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN. Нужна помощь? . Наверх