Последнее обновление:

Выполните указанные ниже действия, если:

  • приложение ExpressVPN не запускается
  • вы видите одно из следующих сообщений об ошибке:
    • «Сервер недоступен»
    • «Сервис недоступен»
    • «Сервис не запускается»

Предварительная проверка

Закройте и снова откройте приложение ExpressVPN, чтобы проверить, решена ли проблема.

Если проблема осталась:

  1. Установите обновления Windows.
  2. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN для Windows.

Если неполадки всё еще не устранены, выполните указанные ниже действия для своего устройства Windows:

Windows 7

  1. Откройте меню Пуск. Перейдите в раздел Все программы > Стандартные.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши пункт Командная строка и выберите Запуск от имени администратора, чтобы запустить программу с полными административными привилегиями.
  3. В командной строке введите:
    net start ExpressVpnservice
  4. Нажмите Ввод.
  5. Снова запустите ExpressVPN.
  6. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Windows 8 и 10

  1. Нажмите кнопку Пуск или сочетание клавиш Windows + X, чтобы открыть диаологовое окно.
  2. Выберите Командная строка (Администратор).
  3. В командной строке введите:
    net start ExpressVpnservice
  4. Нажмите Ввод.
  5. Снова запустите приложение ExpressVPN.
  6. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Windows Server

Вы не сможете запустить ExpressVPN, если на вашем устройстве не включена служба беспроводных локальных сетей. Чтобы включить эту службу:

  1. Выйдите из приложения ExpressVPN.
  2. Откройте Диспетчер серверов.
  3. Выберите Свойства > Добавить свойство.
  4. Выберите Служба беспроводных локальных сетей.
  5. Нажмите Установить > Закрыть > Готово.
  6. Запустите приложение ExpressVPN.
  7. Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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