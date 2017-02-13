Выполните указанные ниже действия, если:
- приложение ExpressVPN не запускается
- вы видите одно из следующих сообщений об ошибке:
- «Сервер недоступен»
- «Сервис недоступен»
- «Сервис не запускается»
Предварительная проверка
Закройте и снова откройте приложение ExpressVPN, чтобы проверить, решена ли проблема.
Если проблема осталась:
Если неполадки всё еще не устранены, выполните указанные ниже действия для своего устройства Windows:
- Откройте меню Пуск. Перейдите в раздел Все программы > Стандартные.
- Щелкните правой кнопкой мыши пункт Командная строка и выберите Запуск от имени администратора, чтобы запустить программу с полными административными привилегиями.
- В командной строке введите:
net start ExpressVpnservice
- Нажмите Ввод.
- Снова запустите ExpressVPN.
- Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Нажмите кнопку Пуск или сочетание клавиш Windows + X, чтобы открыть диаологовое окно.
- Выберите Командная строка (Администратор).
- В командной строке введите:
net start ExpressVpnservice
- Нажмите Ввод.
- Снова запустите приложение ExpressVPN.
- Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Вы не сможете запустить ExpressVPN, если на вашем устройстве не включена служба беспроводных локальных сетей. Чтобы включить эту службу:
- Выйдите из приложения ExpressVPN.
- Откройте Диспетчер серверов.
- Выберите Свойства > Добавить свойство.
- Выберите Служба беспроводных локальных сетей.
- Нажмите Установить > Закрыть > Готово.
- Запустите приложение ExpressVPN.
- Если проблема осталась, перезагрузите компьютер или переустановите приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.