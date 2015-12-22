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Eğer VPN’e bağlıyken yerel ağınızdaki (LAN) yazıcınıza veya paylaşılan klasörlere erişemiyorsanız, bunun nedeni, uygulama ayarlarında Network Lock etkinleştirildiğinde yerel ağ cihazlarına erişimin devre dışı bırakılmış olması olabilir. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli: ExpressVPN yönlendirici uygulamasında, aynı ağa bağlı olduğunuz sürece yerel ağ cihazlarınıza erişebilmelisiniz. ExpressVPN Android uygulamasında ise ağ koruması etkinleştirildiğinde, yerel ağ cihazlarınıza erişiminiz kesilmez.

Şuraya git…

1. Yerel ağ cihazlarına erişime izin verin
2. Network Lock’u devre dışı bırakın
Yazıcı IP adresini ekleyin (sadece Mac için)

1. Yerel ağ cihazlarına erişime izin verin

Network Lock etkinleştirildiğinde, uygulama ayarlarından yerel ağ cihazlarına erişime izin verebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. Network Lock’u devre dışı bırakın

Sorun devam ederse, Network Lock’u devre dışı bırakın ve yerel ağ cihazlarınıza erişin.

Yerel ağ cihazlarına erişiminiz sona erdiğinde, VPN’inizin beklenmedik şekilde bağlantısının kesilmesi durumunda verilerinizi korumak için Network Lock’u yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Yazıcı IP adresini ekleyin (sadece Mac için)

Not: Aşağıdaki adımlar yalnızca Mac cihazlarda yazıcılara erişim sağlamak içindir.

Yazıcınıza erişimi geri kazanmak için IP adresini bağlı cihazlar listenize ekleyebilirsiniz:

  1. Mac cihazınızda "Apple" icon. seçeneğine tıklayın, ardından Sistem Tercihleri… > Yazıcılar ve Tarayıcılar seçeneğini seçin.
  2. Sol altta bulunan Add icon. simgesine tıklayın.
  3. Yazıcı Ekle ekranında IP sekmesini seçin.
  4. Adres alanına yazıcının IP adresini girin. Ad alanına yazıcının adını yazın.
  5. Ekle butonuna tıklayın.

Yazıcınız, yazıcı listesinde adının altında yeşil bir nokta ile görünecektir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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