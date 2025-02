Hvis du ikke kan få adgang til din printer eller delte mapper på dit lokale netværk (LAN), når du er forbundet til VPN, kan det skyldes, at adgangen til lokale netværksenheder er deaktiveret, når Network Lock er aktiveret i appindstillingerne. Følg trinene nedenfor for at løse problemet.

Vigtigt: For ExpressVPN-routerappen bør du have adgang til dine lokale netværksenheder, så længe de er forbundet til det samme netværk. For ExpressVPN Android-appen afbryder For ExpressVPN-routerappen bør du have adgang til dine lokale netværksenheder, så længe de er forbundet til det samme netværk. For ExpressVPN Android-appen afbryder netværksbeskyttelse ikke din adgang til lokale netværksenheder, når den er aktiveret.

1. Tillad adgang til lokale netværksenheder

Du kan tillade adgang til dine lokale netværksenheder (når Network Lock er aktiveret) i appindstillingerne.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

2. Deaktiver Network Lock

Hvis problemet fortsætter, kan du deaktivere Network Lock og få adgang til dine lokale netværksenheder.

Når du ikke længere har brug for adgang til dine lokale netværksenheder, skal du huske at aktivere Network Lock igen for at beskytte dine data, hvis din VPN-forbindelse uventet afbrydes.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Tilføj printerens IP-adresse (kun Mac)

Bemærk: Følgende trin gælder kun for Mac-enheder.

Du kan prøve at gendanne adgangen til din printer ved at tilføje dens IP-adresse til listen over dine tilsluttede enheder:

På din Mac skal du vælge , derefter vælge Systemindstillinger… > Printere & Scannere. Klik på nederst til venstre. På skærmen Tilføj printer skal du vælge fanen IP. I feltet Adresse skal du indtaste printerens IP-adresse. I feltet Navn skal du indtaste printerens navn. Klik på Tilføj.

Din printer vil nu vises på listen over printere med en grøn prik under printerens navn.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen