Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajını nasıl çözeceğinizi bu kılavuzda bulabilirsiniz:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

Bu sorunu çözmek için, VPN protokolünüzü Otomatik olarak değiştirin.

