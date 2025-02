Denne guiden viser hvordan du løser følgende feilmelding i tilkoblingsloggen:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

For å løse problemet, endre VPN-protokollen din til Automatisk.

