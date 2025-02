이 가이드는 연결 로그에서 다음 오류 메시지를 해결하는 방법을 설명합니다:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

이 문제를 해결하려면, VPN 프로토콜을 자동(Auto)으로 변경하세요.

