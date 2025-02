このガイドでは、接続ログに次のエラーメッセージが表示される場合の解決方法を説明します:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

この問題を解決するには、VPNプロトコルを自動に変更してください。

