Den här guiden visar hur du löser följande felmeddelande i din anslutningslogg:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

För att lösa problemet, ändra ditt VPN-protokoll till Automatiskt.

